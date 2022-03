Retour du système scolaire normal,les syndicats expriment des réserves

L’éducation nationale et les professionnels du secteur préparent déjà la prochaine rentrée scolaire et des mesures commencent à être évoquées et des réunions programmées. Le ministère de l’éducation avait annoncé dans un communiqué le retour à la normale des cours et l’annulation du système de groupes.

C’est dans ce cadre que les différents syndicats se sont prononcés quant à leurs réserves au vu d’une problématique récurrente : le nombre d’élèves trop élevé en classe.

Dans une déclaration faite à Echourouk, le secrétaire national chargé de l’information et de la communication Masoud Boudiba a affirmé que ce retour au système scolaire normal est trop prématuré étant donné que le comité scientifique ne s’est pas officiellement exprimé quant à une fin de la pandémie du COVID-19.

Il a proposé un autre angle d’attaque, en suggérant le maintien du nombre d’élèves actuel soit 25 dans le cas d’une possible dégradation de la situation sanitaire en Algérie mais aussi pour maintenir des classes équilibrées et non pas surpeuplées.

Sadek Dziri, président de l’union nationale du personnel de l’éducation et de la formation ( UNPEF ) a le retour à un système éducatif avec 40 étudiants tout en maintenant une certaine rigueur vis-à-vis des répartitions par classe.

Le président du SNTE demande la construction de nouvelles écoles

Le président du syndicat national des travailleurs de l’éducation ( SNTE ) , Kouider Nadjib Yahiaoui a lui aussi donné son avis sur le sujet. D’après ce qu’il avance une évaluation plus globale et une analyse des dispositifs qui avaient été mis en place lors de la pandémie sont de rigueur pour pouvoir prendre une décision. Il met en avant la nécessité d’augmenter le nombre d’établissements scolaires, ce qui permettrait d’atténuer les pressions que subissent les professeurs, mais aussi les élèves.

Cette proposition permettrait d’amorcer la surpopulation des classes qui pourrait atteindre un nombre de 70 élèves par classe rendant l’apprentissage très laborieux. En effet, ne disposant pas d’assez de classes, les écoles se verront dans l’obligation de fusionner les sous groupes actuellement mis en place doublant ainsi le nombre d’élèves.

Les établissements ont aussi une seconde alternative, celle d’agrandir les écoles en construisant des annexes et de nouvelles classes.

Néanmoins dans tous les cas, recruter de nouveaux professeurs sera nécessaire en programmant dès maintenant le concours qui y est dédié.