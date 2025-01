Retour du froid en Algérie : chutes de neige et pluies prévues dans plusieurs régions ce 6 janvier

Après une période d’accalmie météorologique, le froid fait son grand retour dans plusieurs régions du pays. Ce lundi, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent la réapparition de la neige sur les hauteurs, accompagnée de pluies dans plusieurs régions du pays.

Les services de l’ONM prévoient des chutes de neige dès la fin de l’après-midi sur les hauteurs et les hauts plateaux de l’Ouest, à partir de 1 500 mètres d’altitude. Ce phénomène marquera un changement notable dans les conditions climatiques, avec le retour du froid hivernal glacial.

Parallèlement, une baisse significative des températures se fera ressentir aujourd’hui. Les maximales attendues ce lundi 6 janvier oscilleront entre 13 et 21 °C dans les régions côtières, entre 9 et 19 °C dans les régions intérieures et entre 14 et 27 °C dans les régions sahariennes.

Bulletin météo du lundi 6 janvier : ciel nuageux et pluvieux dans ces régions !

Ce lundi, le bulletin météo prévoit un ciel généralement voilé à localement couvert sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre du pays. Les précipitations seront au rendez-vous, avec des averses parfois orageuses, notamment le long des côtes et à proximité des zones littorales. Les hauts plateaux connaîtront également des passages nuageux, accompagnés de pluies locales.

Par ailleurs, les régions de l’Est profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé en début de journée, selon les prévisions de Météo Algérie. Cependant, une dégradation est à prévoir en fin d’après-midi, car le ciel se couvrira, apportant des pluies locales qui toucheront les zones côtières et intérieures dès la tombée de la nuit.

Du côté des régions sahariennes, la situation reste calme et stable. Le ciel y sera dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée, offrant un temps propice aux activités extérieures.

Alerte météo : des vents violents risquent d’affecter ces wilayas !

Outre ces prévisions météo, la journée s’annonce venteuse dans certaines régions de l’Ouest du pays. Selon le bulletin météorologique, des vents violents souffleront à partir de ce lundi midi, avec des vitesses pouvant atteindre les 70 km/h. Ces rafales, d’orientation Ouest-Sud-Ouest, devraient se maintenir jusqu’à mardi minuit, nécessitant une vigilance accrue dans les wilayas concernées.

Cette alerte concerne certaines régions de l’Ouest et englobe les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef. Les habitants de ces wilayas doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter tout incident lié à ces conditions météorologiques. Il est aussi important de suivre attentivement les mises à jour de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique dans notre pays.