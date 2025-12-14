Retour du froid en Algérie : à quelle météo s’attendre ce dimanche 14 décembre ?

Une nouvelle semaine s’amorce et, comme souvent en cette période de l’année, le regard se tourne instinctivement vers le ciel. Ce dimanche 14 décembre 2025 s’annonce marqué par une météo contrastée à travers le pays, entre pluies, froid hivernal et premières neiges sur les reliefs. Les services météorologiques ont livré des prévisions qui confirment une ambiance résolument hivernale sur plusieurs régions, invitant à la vigilance, notamment pour les déplacements.

Dans les régions du Nord, la situation météorologique évoluera différemment selon les zones. Les wilayas de l’Ouest devraient composer avec un temps pluvieux tout au long de la journée. Ces précipitations, parfois soutenues, renforceront la sensation de froid déjà bien installée depuis plusieurs jours. Les wilayas concernées sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

Au Centre et à l’Est du pays, le ciel restera partiellement nuageux, avec des passages plus denses par moments, sans exclure quelques ondées locales. Les températures demeureront relativement fraîches pour la saison, oscillant entre 20 et 23 degrés sur les régions côtières, tandis que l’intérieur du pays enregistrera des valeurs plus contrastées, comprises entre 10 et 22 degrés. Les vents souffleront de manière modérée, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h, notamment sur les zones ouvertes et le littoral, accentuant la fraîcheur ressentie en matinée et en soirée.

La neige s’invite sur les Hauts-Plateaux de l’Ouest

Cette journée sera également marquée par le retour de la neige sur les hauteurs. Les sommets des montagnes des Hauts-Plateaux de l’Ouest devraient connaître des chutes de neige, un phénomène typique de la saison, mais qui nécessite une attention particulière. Les automobilistes sont appelés à la prudence, surtout sur les axes montagneux, où les conditions de circulation peuvent rapidement se dégrader.

Cette configuration confirme l’installation progressive de l’hiver sur les reliefs intérieurs, avec des températures proches du seuil de gel durant la nuit et au petit matin. Dans les régions du Sud, le temps affichera un visage plus variable. Une alternance entre périodes ensoleillées et passages nuageux dominera une grande partie de la journée. Toutefois, cette relative accalmie ne concernera pas l’ensemble des wilayas sahariennes.

Des pluies orageuses sont attendues dans le Sud-Ouest et au centre du Sahara, affectant particulièrement les wilayas de Ouargla, El Meniaa, Touggourt, El Oued, Ghardaïa, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Ces précipitations pourraient localement se montrer soutenues, notamment sous les cellules orageuses. D’ailleurs, l’alerte restera valable à partir de 18 heures ce dimanche, et ce, jusqu’à l’aube de lundi.

Autre fait notable, des chutes de neige sont également à prévoir sur les sommets du mont Antar, un événement rare, mais pas exceptionnel en hiver, qui illustre la baisse marquée des températures en altitude. Les valeurs thermiques dans le Sud varieront entre 13 et 30 degrés, avec des écarts importants entre le matin et l’après-midi. Les vents, plus présents dans certaines zones, pourront atteindre 40 km/h, notamment dans les espaces désertiques ouverts.

Une météo à surveiller de près…

Ce dimanche 14 décembre 2025 s’inscrit donc dans une dynamique météorologique hivernale bien installée. Entre pluies au Nord, neige sur les reliefs et instabilité dans certaines régions du Sud, la prudence reste de mise. Les autorités recommandent de suivre régulièrement les bulletins météorologiques, en particulier pour les usagers de la route et les habitants des zones exposées aux intempéries. L’hiver prend progressivement ses quartiers, rappelant que le mois de décembre réserve souvent des surprises, parfois aussi spectaculaires qu’imprévisibles.