Retour du froid, de la neige et de la pluie : voici les prévisions météo pour ce lundi 23 décembre

Après un début de semaine marqué par une certaine stabilité météorologique, un changement notable s’installe avec le retour du froid, de la pluie et même de la neige dans plusieurs régions du pays. Voici en détail les prévisions météo de ce lundi 23 décembre 2024 pour mieux vous préparer à faire face à ce temps hivernal.

D’après le bulletin de Météo Algérie, le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l’Ouest, mais deviendra passagèrement nuageux sur le Centre-Ouest. Sur les hauts plateaux, la formation de gelée matinale est à prévoir.

Sur les régions côtières et intérieures du Centre, le ciel sera nuageux avec quelques pluies. Ces précipitations pourraient s’intensifier sur le Centre-Est. Quant aux hauts plateaux, le ciel restera dégagé, bien qu’il pourrait devenir partiellement nuageux à partir de l’après-midi, avec la formation de gelée matinale.

Les conditions météorologiques se dégraderont davantage dans l’Est du pays. Un ciel nuageux dominera, accompagné de pluies sous forme d’averses, particulièrement fréquentes sur les régions côtières et intérieures. Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, la formation de gelée matinale est aussi à prévoir.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions plus stables par rapport aux autres régions du pays.

Météo Algérie : quelles sont les températures de ce lundi ?

Le froid hivernal s’installe progressivement à travers le pays, confirmant l’arrivée imminente de la saison de la neige. Le mercure amorce une baisse significative, sur le littoral, les températures maximales oscilleront entre 12 et 20 °C. À Béjaïa, le thermomètre affiche 13 °C, tandis qu’Annaba enregistre 14 °C et Tipaza 15 °C. À Ténès, le mercure monte légèrement à 17 °C, et atteindra les 20 °C à Tlemcen.

Dans les régions intérieures et sur les hauts plateaux, le froid se fait davantage ressentir avec des températures maximales varient entre 7 et 18 °C. Khenchela enregistre une maximale de 7 °C, tandis que Sétif reste à 8 °C. Blida atteint 14 °C, tout comme Saïda, tandis que Naâma se stabilise à 15 °C.

Dans le Sud du pays, les températures demeurent relativement plus douces, oscillant entre 17 et 27 °C. À Béchar et Illizi, le mercure atteint 20 °C, tandis qu’In Salah enregistre une maximale de 23 °C.

BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » pluies et neiges dans plusieurs régions !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis trois (3) bulletins météo spéciaux (BMS) pour alerter sur des risques importants de neige et de pluie à partir de ce lundi 23 décembre. D’après Météo Algérie, ces trois alertes resteront en vigueur jusqu’à mardi à 12h00.

La première alerte concerne les wilayas de Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa, qui sont placées en vigilance orange. Les prévisions anticipent des chutes de neige importantes avec des épaisseurs estimées entre 10 et 15 cm. Les risques de verglas accentuent les dangers pour la circulation et les activités extérieures.

Une seconde alerte concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Jijel, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Ces régions, également en vigilance orange, devraient enregistrer des épaisseurs de neige variant entre 5 et 10 cm.

Enfin, le troisième BMS place en vigilance orange les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, ainsi que le Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les quantités de pluie attendues oscillent entre 20 et 40 mm, avec des pics dépassant localement 50 mm dans les wilayas côtières.