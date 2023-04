Retour du duo emblématique Zahida Horr et Adel Mehamsadji avec une matinale TV

Une très bonne nouvelle qui vient de s’annoncer pour les fans de Zahida Horr et Adel Mehamsadji ! En effet, le célèbre duo de journalistes fera bientôt son apparition sur le petit écran avec un nouveau programme intitulé « Samira Morning ». On notera que l’information a été dévoilée par le journaliste people Rabah Allaoua sur sa page Facebook officielle, où il a partagé des détails sur le décor du studio dans lequel l’émission sera filmée.

Selon les informations divulguées, « Samira Morning » sera diffusé tous les matins après le mois sacré du Ramadan sur la chaîne Samira TV. Ce programme sera animé par les deux journalistes très appréciés, Zahida Horr et Adel Mehamsadji, qui ont déjà rencontré un grand succès avec leurs émissions précédentes, notamment sur les ondes de la radio avec leur célèbre programme « Jil Morning ».

Zahida Horr et Adel Mehamsadji sont connus pour leur style dynamique, leur humour et leur approche fraîche et moderne à faire passer l’information. Leur complicité à l’antenne et leur manière unique de traiter les sujets d’actualité ont conquis de nombreux téléspectateurs et auditeurs au fil des années. En effet, Adel et Zahida apportent une touche d’originalité et de spontanéité à leur programme, ce qui les a rendus populaires auprès d’un large public. Dans le même sillage, il convient de noter que la journaliste talentueuse Manel Ghedhab va co-animer le programme avec les deux journaliste suscités

Les fans des 3 journalistes apprécient cette bonne nouvelle

Comme on l’avait mentionné plus haut, le programme sera diffusé après le mois de ramadan. Cependant et au grand bonheur des fans du trio, l’émission sera diffusée exceptionnellement pendant les deux jours de Aïd el-Fitr. Ainsi, on peut s’attendre à voir des acteurs connus participer à cette émission en tant qu’invités.

L’annonce de la participation de Zahida Hor, Adel Mehamsadji et Manel Ghadhab dans « Samira Morning » sur Samira TV a suscité une grande joie auprès de leurs nombreux fans. En effet, les amateurs du trio sont impatients de les retrouver à la télévision et sont déjà enthousiastes à l’idée de découvrir leur nouvelle émission. De notre part, on souhaite bonne chance au trio emblématique dans leurs projets futurs.