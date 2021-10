Retour des supporters dans les stades : la condition de Benbouzid

Le football et les matchs n’ont pas le même goût sans supporters, malheureusement ces derniers ont été privés des stades et des différentes infrastructures sportives partout dans le monde pendant très longtemps à cause de la pandémie du Covid-19. Récemment et suite à la décrue du nombre des cas de contaminations, les fidèles supporteurs et footeux ont reçu une très bonne nouvelle.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, avait déclaré que les spectateurs seront bientôt autorisés à deux conditions : être vaccinés contre le Covid-19 et munis d’un pass sanitaire.

Les supporters pourront enfin accéder aux stades, même si les grands rendez-vous footballistiques comme les matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde Qatar 2022 ont eu lieu en Algérie (premier match Algérie – Niger) sans supporters, cette nouvelle met du baume au cœur compte tenu du coup d’envoi de la nouvelle saison sportive et de l’entame du Championnat de la Ligue 1 qui aura lieu dans quelques semaines.

La condition de Benbouzid

Le stade de Mustapha Tchaker à Blida abritera le 10 novembre prochain la rencontre entre les Verts contre les Étalons Burkinabés marquée par le retour des supporters.

Alors que le confinement partiel est entièrement levé pour la première fois depuis plus de deux ans, les mesures préventives demeurent exigées. Les autorités notamment le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid appellent le peuple à se faire vacciner afin de gagner une immunité collective contre le virus encore présent en Algérie. Ce n’est pas seulement un appel mais une condition.

Les supporters ne pourront pas accéder au stade à moins qu’ils présentent un pass sanitaire (carnet prouvant leur vaccination).