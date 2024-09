Retour des incendies dévastateurs : 6 wilayas touchées par les feux de forets ce 26 septembre

Ce jeudi soir, la direction générale de la protection civile (DGPC) a publié un rapport sur la situation des incendies de végétation, révélant une série de brasiers sauvages affectant plusieurs wilayas. Les services d’intervention continuent de lutter contre ces feux qui menacent les forêts, les herbes et les broussailles dans différentes régions du pays.

Feux de forets : la DGPC fait le point sur la situation

Dans la wilaya de Béjaïa, un incendie de broussailles a été signalé à Ibarissen, dans la commune d’El-Qsar. Les équipes de pompiers sont toujours mobilisées sur le terrain pour éteindre le feu. Un autre incendie a été enregistré à Tala Atta, où les opérations d’extinction se poursuivent également. Heureusement, les incendies de Tacharouft et Aknatas ont été complètement maîtrisés, offrant un répit aux habitants de ces zones.

La wilaya de Tizi Ouzou n’est pas épargnée par cette crise. Dans la région d’Ait Massoud, à M’Kira, deux incendies ont été signalés. Le premier a été totalement éteint, tandis que la vigilance demeure pour le second, dont l’extinction est toujours en cours. De plus, à Draâ El-Salama, dans la commune de Draâ El-Mizan, un autre incendie a été entièrement éteint, tout comme celui du village de Takmounet Izzouz.

Dans la wilaya de Médéa, la situation est similaire. Un incendie de broussailles a été détecté à Ouled Sassi, ainsi que dans la zone de Naâmin, à la commune de Tablat. Actuellement, les opérations de surveillance sont en cours, bien qu’un autre incendie ait été éteint.

Face à ces incendies, les autorités locales et les équipes de la protection civile restent vigilantes. Elles continuent de travailler sans relâche pour contenir les feux et protéger les écosystèmes locaux. La situation reste préoccupante, et les citoyens sont appelés à faire preuve de prudence, surtout durant cette période où les conditions climatiques peuvent aggraver le risque d’incendies.

