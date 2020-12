Retour de Tebboune en Algérie : Les réactions

Plusieurs chefs de partis politiques ont réagi, ce mardi soir, au retour du président Abdelmadjid Tebboune en Algérie, après son séjour médical en Allemagne.

Le premier ministre Abdelaziz Djerad a écrit sur son compte Tweeter : « J’ai été heureux de voir le président de la république Abdelmadjid Tebboune revenir au pays en bonne santé. Nous avons hâte de continuer à travailler pour atteindre les objectifs de la nouvelle Algérie ».

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a lui aussi réagi dans un tweet dans lequel il a demandé à Dieu de « garder en bonne santé le président Tebboune. »

« Nous souhaitons au Président de la République la bienvenue. Que Dieu vous garde en bonne santé, et vous aide dans vos devoirs d’une manière qui sert le pays et le peuple », a-t-il écrit.

De son côté, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, s’est exprimé sur le retour de Tebboune dans une publication partagée sur sa page Facebook.

«Avec le retour du président Tebboune, nous espérons un nouveau départ pour achever le chemin des Algériens vers une nouvelle Algérie », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du Front de la libération nationale (FLN) Abou El Fadhl Baadji, quant à lui, il a réagi dans un tweet en remerciant Dieu d’ « avoir guéri le président Tebboune ».

« Louange à Dieu pour le retour du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sain et sauf. Louange à Dieu pour son rétablissement de sa maladie. Oh mon Dieu, protégez l’Algérie, son peuple et son armée », a écrit le SG du FLN.

Tebboune : « C’est difficile d’être loin de son pays »

Dans une brève allocution à son arrivée en Algérie, le Président Tebboune s’est adressé aux algériens en leur souhaitant une bonne année 2021.

« C’est difficile d’être loin de son pays et c’est encore plus difficile pour quelqu’un qui a beaucoup de responsabilité (…) Je souhaite au peuple algérien tout le bien et une année 2021 pleine de joie », a-t-il déclaré.