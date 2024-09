Retour de Miss Amazigh France 2025 : Une deuxième édition prometteuse

La deuxième édition de Miss Amazigh France se tiendra le 2 novembre 2024, une date marquante pour célébrer l’héritage culturel des femmes amazighes.

Pour dévoiler les détails de cet événement attendu, une conférence de presse s’est tenue le 20 septembre 2024 à 18h, au Centre Culturel Algérien de Paris. Animée par Hadjira Siagh, présidente de l’association Azul Fellawen, ainsi que les représentants de Solex Production, producteur de l’événement.

Cette rencontre a permis aux médias et aux partenaires de découvrir en avant-première les coulisses de ce concours. Ce rendez-vous a également offert l’opportunité de rencontrer les organisateurs, dont la passion et l’engagement promettent une édition encore plus spectaculaire que la précédente. Les participantes de cette année s’apprêtent à incarner la beauté, la tradition et l’identité amazighes dans toute leur splendeur.

Une équipe solide

L’initiative de Miss Amazigh France doit beaucoup à Hadjira Siagh, une femme passionnée et profondément attachée à ses racines. Forte d’une expérience dans le domaine associatif depuis 2005, elle a également travaillé dans les médias avant de s’expatrier en Angleterre en 2008.

C’est là, en observant plusieurs concours de Miss, qu’elle a trouvé l’inspiration pour créer un événement célébrant la femme amazighe. De retour en France en 2015, elle lance l’association « Azul Fellawen » en 2020, avec pour mission de promouvoir la culture amazighe sur le territoire français. La première édition de Miss Amazigh France en 2023 fut un franc succès, ouvrant la voie à cette deuxième édition qui s’annonce encore plus ambitieuse.

D’autre part, on retrouve Solex Production, producteur de l’événement, qui joue un rôle clé dans la réussite de Miss Amazigh France. Fort d’une expertise reconnue dans l’organisation d’événements culturels, Solex Production a mobilisé d’importants moyens techniques et logistiques pour garantir une édition exceptionnelle.

Leur engagement à soutenir et valoriser la culture amazighe à travers ce concours démontre leur volonté de créer une expérience inoubliable, tout en offrant une visibilité accrue aux femmes amazighes et à leur patrimoine.

Prévue au Forum Armand Peugeot à Poissy, la soirée du 2 novembre promet d’être un moment inoubliable, placé sous le signe de la beauté, de l’élégance et de l’engagement. Chaque détail est soigneusement pensé pour offrir une scène qui magnifiera la culture amazighe, en mettant en avant le talent et l’engagement des candidates. Le concours se veut un véritable hommage à la diversité et à la force des femmes amazighes, tout en les plaçant au cœur d’une célébration artistique et culturelle de grande ampleur.

Unir les cultures au-delà des frontières

Répondant aux questions de notre journaliste, les organisateurs ont souligné leur ambition de faire de Miss Amazigh France un événement international dans les années à venir. Ils ont affirmé que l’amazighité dépasse les frontières de l’Algérie et qu’il est essentiel de célébrer cette identité dans toute sa diversité.

Par ailleurs, le projet vise à inclure toutes les cultures amazighes du monde, en intégrant notamment les communautés du Maroc, de Tunisie, de Libye et d’autres pays du bassin méditerranéen. Ainsi, leur vision est de créer un concours qui rassemblera les femmes amazighes des quatre coins du globe, unissant ainsi ce patrimoine culturel riche et commun sous une même bannière.

Au-delà de la beauté

De surcroît, pour ce qui est des critères de sélection, les organisateurs ont assuré que les candidates ne seront pas seulement jugées sur leur apparence. Mais également sur leur capacité à représenter les valeurs culturelles amazighes, leur engagement pour leur communauté, ainsi que leur niveau intellectuel.

À travers cette compétition, l’organisation souhaite faire découvrir la richesse de ce patrimoine souvent méconnu.

Cette deuxième édition, placée sous le signe du renouveau et de l’ouverture, sera l’occasion de redécouvrir la culture amazighe, tout en offrant une plateforme aux femmes qui portent haut et fort les valeurs de leur communauté.

Pour conclure et alors que la deuxième édition de Miss Amazigh France approche, la question se pose : qui pourra détrôner Lisa Kheloul, Miss 2023 ? Elle a non seulement assuré son rôle avec brio, mais a également marqué les esprits par son charisme et son engagement envers la culture amazighe. Remplacer une telle ambassadrice ne sera pas une tâche aisée, tant Lisa incarne les valeurs et la richesse de cette identité.

Les candidates de cette année devront donc déployer des efforts exceptionnels pour espérer prendre la relève et continuer à porter haut les couleurs des femmes amazighes. Le 2 novembre 2024 s’annonce comme un moment déterminant dans cette quête de l’excellence culturelle et de la beauté.