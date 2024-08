Retour de Mahrez et Oukidja, pourquoi Sayoud et pas Chaïbi, Atal… Petkovic défend ses choix

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Vladimir Petkovic explique ses choix. Il parle notamment du retour de Riyad Mahrez et Alexander Oukidja, la mise à l’écart de Farès Chaïbi ou encore, la surprise Amir Sayoud.

D’emblée, le sélectionneur national a commenté le grand retour de Riyad Mahrez. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a jeté des fleurs sur le capitaine, tout en révélant ce qu’il a discuté avec lui lors de l’entrevue qui a eu lieu à Djeddah.

« Personne ne peut discuter les qualités techniques de Mahrez. Il peut beaucoup donner à la sélection et au groupe. Je l’ai rencontré et il m’a dit qu’il est prêt à tout donner pour la sélection nationale. C’est un joueur qui est très bon et talentueux et qui peut faciliter la tâche aux jeunes joueurs de notre effectif », a-t-il confié.

Petkovic parle également du retour d’Alexander Oukidja, bien qu’il ait annoncé sa retraite internationale. « Lorsqu’on l’a appelé, il n’a pas hésité à répondre favorablement à la convocation. Il est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale car il veut apporter un coup de main. C’est un gardien de but expérimenté qui va servir encore la sélection nationale ».

Pourquoi Sayoud et pas Chaïbi ?

La surprise du chef dans la liste de Petkovic, c’est la convocation d’Amir Sayoud. Le driver des Verts explique ce choix. « Amir Sayoud est un joueur de qualité. Il est aussi capable de marquer des buts et de donner des passes décisives », dira-t-il.

A 34 ans, le natif de Guelma enregistre sa première sélection. « C’est un joueur très expérimenté, et qui peut nous donner un coup de main dans des situations de jeu particulières. Mais tout cela doit être confirmé sur le terrain, s’il aura la possibilité de jouer », ajoute Petkovic.

Le technicien bosniaque explique également la mise à l’écart de Farès Chaïbi. « Je ne l’ai pas convoqué, certes, mais je le suis dans chaque match et j’évalue ses performances. Il pourrait faire son retour lors du prochain stage ». Apparemment, le jeune attaquant figure toujours dans les plans du coach.

Quelle est la raison de la convocation d’Atal ?

L’autre surprise dans la liste des convoqués, c’est celle de Youcef Atal. Personne ne s’y attendait, étant donné que le latéral droit est sans club. Mais Petkovic défend son joueur.

« J’ai toujours dit que je suis un coach qui donne du soutien aux joueurs. Atal est en difficulté aujourd’hui, et il a mérité d’être soutenu », a-t-il expliqué.