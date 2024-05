Retour de l’usine KIA en Algérie : un projet “en bonne voie”, wali de Batna

Le rétablissement de l’usine Kia en Algérie suscite l’espoir, selon les déclarations du wali de Batna. En répondant à un citoyen demandeur d’emploi, ce dernier a partagé des informations sur la situation de l’usine Kia à Batna.

En effet, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a initié la création d’une commission chargée d’étudier la situation de l’usine en vue de sa relance. Le wali de Batna a rappelé à son interlocuteur l’importance de cette initiative, soulignant que la commission avait identifié un problème technique lié à l’électricité.

Bien que les détails précis n’aient pas été divulgués, le wali a affirmé que des mesures étaient prises pour résoudre ce problème et que le dossier progressait positivement.

Cette annonce suscite un nouvel espoir pour le secteur de l’industrie automobile en Algérie, offrant des perspectives positives pour l’économie nationale. La collaboration entre les autorités locales et le ministère de l’Industrie est cruciale pour surmonter les obstacles et relancer efficacement l’usine Kia à Batna.

Le rétablissement de l’usine Kia en Algérie représente un pas positif vers la revitalisation de l’industrie automobile nationale. Avec un engagement continu et une collaboration efficace, ce projet promet un avenir prospère pour l’économie algérienne.

KIA et Hyundai bientôt de retour en Algérie ?

En outre, le secteur automobile en Algérie se prépare à des changements majeurs avec l’annonce potentielle de l’arrivée imminente des marques coréennes Hyundai et Kia. Après une absence prolongée, ces deux poids lourds de l’industrie automobile pourraient-ils faire leur retour ?

Jusqu’à présent absentes de la scène automobile en Algérie, Kia et Hyundai amorcent leur réintégration. Ce retour marque une étape importante dans la diversification des options automobiles dans notre pays.

Une rencontre cruciale a eu lieu le 8 avril, où le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a accueilli l’ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, M. You Ki-Jun. L’objectif était d’examiner les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de l’industrie automobile, ainsi que dans d’autres secteurs tels que l’électronique et l’électroménager.

Les deux pays ont toujours entretenu des relations solides, et cette collaboration vise à faciliter le transfert de technologies.