Retour de l’équipe nationale A’: les joueurs livrent leurs impressions

Les protégés de Madjid Bougherra ont présenté une haute performance et ont fait d’excellents matchs lors de leur participation à l’édition 2021 de la Coupe Arabe.

Invaincus lors de toutes les rencontres disputées en ce tournoi, ces derniers sont retournés au pays avec le prestigieux trophée de la compétition arabe, mais aussi avec d’autres titres, et ce, après avoir vaincu la Tunisie (2-0) lors de la rencontre finale.

À cet effet, les autorités du pays ont préparé, la soirée d’hier, un accueil chaleureux, en prévision du retour des Champions d’arabe du Qatar.

Dès leur arrivée, le défenseur Houcine Benayada s’est exprimé qu’il est très heureux d’avoir pu apporter de la joie dans le cœur du peuple algérien : « je ressens maintenant comme tous les Algériens, qui aiment le bien de ce pays. »

« J’espère que nous continuerons comme ça et que nous réaliserons d’autres succès, » poursuit-il, en ajoutant : « nous avons bien préparé à la Coupe Arabe, et nous sommes les fils du peuple et nous ressentons ce que ressent le peuple algérien. »

Une victoire et un couronnement largement mérités

De son côté, l’arrière gauche des Verts, Ilyes Chetti, a également exprimé sa joie de revenir en Algérie avec le titre de la Coupe Arabe : « Dieu merci, comme vous l’avez vu aujourd’hui, nous sommes retournés en Algérie avec la Coupe Arabe, et nous dédions ce couronnement au peuple algérien. »

Par ailleurs, le buteur contre la Tunisie, Amir Sayoud, a confirmé que le couronnement des Verts du titre de la Coupe Arabe pour l’édition 2021 était méritée.

« Félicitations à nous pour avoir remporté le titre de la Coupe Arabe, qui était mérité, et nous dédions ce titre et cette victoire au peuple algérien, » a-t-il annoncé, poursuivant : « le moment est venu de célébrer avec le peuple algérien et de profiter de ces moments. »