Le haut conseiller de Trump, Masad Boulos, de retour en Algérie : quels sont les dossiers sur la table ?

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi à Alger Masad Boulos, conseiller de haut niveau du président américain chargé de l’Afrique, des affaires arabes et du Moyen-Orient. Cette visite officielle s’inscrit dans la continuité du dialogue politique entre l’Algérie et les États-Unis et intervient dans un contexte régional particulièrement sensible.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf s’est entretenu dans un premier temps en tête-à-tête avec Masad Boulos, avant une réunion élargie ayant réuni les membres des délégations algérienne et américaine. Les échanges ont permis de faire un tour d’horizon des relations bilatérales et d’examiner les moyens de les renforcer et de les hisser à un niveau supérieur.

Un dialogue stratégique à consolider

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer le dialogue stratégique entre Alger et Washington, tout en insistant sur la nécessité de préserver la dynamique positive qui caractérise la coopération bilatérale ces dernières années, notamment dans les domaines économique et commercial. Cette volonté commune traduit l’intérêt des deux pays à approfondir leur partenariat dans un contexte international en mutation.

Au-delà du cadre bilatéral, la rencontre a également été l’occasion d’un échange de vues approfondi sur plusieurs dossiers régionaux majeurs, en particulier les évolutions de la situation en Libye, dans la région du Sahel et du Sahara, ainsi que la question du Sahara occidental.

Une deuxième visite qui ne passe pas inaperçue

La visite de Masad Boulos est la deuxième depuis sa nomination à la suite de la réélection de Donald Trump. L’ambassade des États-Unis en Algérie a d’ailleurs salué cet événement dans un message publié sur ses réseaux sociaux, affirmant se réjouir de « renforcer la coopération et de poursuivre le travail commun en faveur de la paix et de la prospérité dans la région ».

Cette nouvelle visite intervient dans un contexte marqué par de récentes déclarations de responsables américains évoquant un possible rapprochement entre l’Algérie et le Maroc. En avril dernier, Masad Boulos avait affirmé que l’administration Trump œuvrait à un rapprochement entre les deux pays et cherchait une solution au dossier du Sahara occidental « qui satisfasse les deux parties ».

Le Sahara occidental, un dossier central et sensible

Le conseiller américain avait également indiqué que la position américaine sur le Sahara occidental ne constituait pas une « annonce fermée », laissant, selon lui, la porte ouverte au dialogue. Des propos qui avaient suscité de nombreuses réactions, alors que l’Algérie réaffirme régulièrement que la question du Sahara occidental relève d’un processus de décolonisation inachevé et du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément aux résolutions de l’ONU.

Dans un précédent communiqué, la diplomatie algérienne avait exprimé ses regrets face à la confirmation du soutien américain au plan d’autonomie marocain, rappelant qu’un membre permanent du Conseil de sécurité se doit de respecter le droit international et les résolutions onusiennes.

