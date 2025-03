Retour de la pluie et du froid en Algérie : temps hivernal attendu ce lundi 24 mars

L’Algérie se prépare à une nouvelle dégradation météorologique marquée par un retour du froid, des chutes de neige et de fortes pluies sur plusieurs régions du pays à partir de ce lundi 24 mars. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), cette perturbation affectera aussi bien le nord que le sud du pays, avec des précipitations plus marquées sur les côtes de l’ouest.

Dès les premières heures de la journée, des averses éparses toucheront plusieurs régions, notamment les oasis et le sud-est du pays. Ces précipitations gagneront en intensité sur les côtes ouest, où des pluies soutenues sont attendues tout au long de la journée.

Les régions du nord connaîtront également une baisse significative des températures. Les reliefs de l’intérieur ouest enregistrent des chutes de neige depuis hier soir, ces dernières se poursuivront ce lundi matin. De son côté, la wilaya de Batna verra ses hauteurs recouvertes d’un manteau blanc mardi soir, un phénomène qui pourrait perturber la circulation et les activités quotidiennes.

Retour de la pluie dans plusieurs régions dès ce lundi

Dès ce lundi, les prévisions météo annoncent de fortes précipitations sur plusieurs wilayas. Oran, Mostaganem, Relizane, Sidi Bel Abbès, Chlef, Tiaret et Saïda seront particulièrement concernées par ces intempéries. En soirée, la perturbation s’étendra à d’autres régions, particulièrement Médéa, Blida et Bouira, où des averses soutenues sont à prévoir.

Mardi, la situation restera instable, avec un ciel nuageux et des pluies intermittentes sur l’ouest et le centre du pays. Cette tendance météorologique concernera également les régions du nord de Béchar et de Béni Abbès. Alors que mercredi, les pluies s’intensifieront sur plusieurs wilayas du centre et de l’est, notamment Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Blida, Jijel et Relizane.

Des températures en chute libre au nord, chaleur persistante au sud

Le retour du froid marquera particulièrement le nord du pays, surtout durant les matinées et les nuits. Les températures chuteront pour atteindre entre 4 et 10 °C dans certaines régions. Dans le nord du Sahara et les oasis jusqu’au sud-ouest, elles oscilleront entre 10 et 11 °C.

En revanche, l’extrême sud et le centre du Sahara conserveront des températures plus douces, avec des valeurs atteignant 25 °C en matinée. À la mi-journée, la chaleur deviendra étouffante dans certaines zones comme In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah et Djanet, où le mercure grimpera entre 41 et 42 °C à l’ombre.

Malgré cette vague de chaleur au sud, les régions du nord feront face à des températures fraîches en journée, oscillant entre 12 et 20 °C lundi et mardi.