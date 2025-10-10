Retour de la pluie et du froid en Algérie : conseils pour se préparer à l’hiver qui arrive

Après un mois de septembre encore très chaud, le vrai changement de saison se fait enfin sentir. Ce 10 octobre 2025, le pays retrouve des températures plus fraîches et un ciel instable : les premières averses de l’automne font leur apparition sur plusieurs régions du nord.

Selon l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs wilayas côtières et intérieures comme Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa ou encore Blida ont été placées en alerte jaune pour “pluies et orages”.Les températures oscillent désormais entre 20 et 26 °C sur la bande côtière, avec un vent parfois soutenu. Dans le Sud-Ouest, des rafales peuvent même soulever du sable et réduire la visibilité sur certaines routes.

Rien d’inquiétant pour l’instant, mais ce temps plus humide marque bien le retour progressif d’un automne actif, prélude à l’hiver.

Algérie : des saisons de plus en plus imprévisibles

Depuis quelques années, les Algériens remarquent que les saisons ne sont plus aussi régulières qu’avant. Les pluies arrivent plus tard, les chaleurs se prolongent, et les périodes froides sont plus courtes mais parfois plus intenses.

Ce dérèglement n’est pas propre à l’Algérie : il touche toute la région méditerranéenne. On observe par exemple des pluies très fortes en peu de temps, provoquant des inondations soudaines à Jijel, Annaba ou encore Béjaïa ces dernières années.

Dans le Sud, les périodes de sécheresse s’allongent, ce qui fragilise les cultures et les ressources en eau. Et sur les hauteurs, la neige tombe de moins en moins, réduisant les réserves d’eau pour le printemps.

Ces changements, même s’ils peuvent paraître progressifs, rappellent l’importance de la préparation et de la prévention : un hiver algérien reste parfois rude, surtout pour les plus fragiles ou les régions exposées aux intempéries.

Conseils pratiques : bien se préparer à la saison froide

Avec le retour de la pluie et des températures plus fraîches, il est temps d’adapter son mode de vie à la saison. Le froid, même modéré, peut vite devenir inconfortable lorsqu’on s’y prend trop tard. Voici quelques conseils pour bien se préparer à l’arrivée de l’hiver :

1. Bien s’habiller et se protéger du froid : optez pour la superposition de plusieurs couches de vêtements plutôt qu’un seul pull épais. L’air emprisonné entre les tissus agit comme un isolant naturel. Commencez par une couche respirante (coton ou laine fine), ajoutez un pull chaud, puis un manteau coupe-vent. Couvrez systématiquement les extrémités : bonnet, écharpe, gants et chaussettes épaisses sont indispensables. Le corps perd jusqu’à 70 % de sa chaleur par la tête, les mains et les pieds. Pensez aussi aux chaussures antidérapantes, surtout en cas de verglas.

2. Adapter son logement et conserver la chaleur : Même en hiver, il est essentiel d’aérer son intérieur chaque jour pendant quelques minutes pour éviter l’humidité et les moisissures. Une maison bien ventilée se réchauffe plus vite. Fermez les volets à la tombée de la nuit, tirez les rideaux et isolez le bas des portes. Maintenez une température de 19 à 20 °C dans les pièces principales : un air trop chaud dessèche et favorise la fatigue. Pour les plus frileux, privilégiez les bouillottes ou les plaids plutôt que de pousser le chauffage.

3. Manger et boire intelligemment : L’hiver n’est pas une raison pour se laisser aller à des repas trop lourds. L’organisme a besoin d’énergie, certes, mais aussi de nutriments. Les soupes, les légumineuses, les poissons gras et les fruits secs apportent des calories saines. Les agrumes, kiwis et légumes verts boostent l’immunité grâce à leur richesse en vitamine C. N’oubliez pas de bien vous hydrater : le froid masque souvent la soif, mais le corps a toujours besoin d’eau pour bien fonctionner.

4. Prévenir les maladies hivernales : Le froid fragilise les voies respiratoires. Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous sortez, surtout si vous êtes malade. Lavez-vous souvent les mains et évitez les endroits surchauffés et mal aérés où les virus se propagent facilement. Pensez aussi à dormir suffisamment : un bon repos renforce les défenses naturelles.

5. Prudence sur la route : Les pluies, le brouillard et le verglas augmentent les risques d’accident. Avant de prendre le volant, vérifiez la pression et l’état des pneus, ainsi que le bon fonctionnement du chauffage et des essuie-glaces. Sur route humide ou enneigée, doublez les distances de sécurité et réduisez votre vitesse. En cas de long trajet, gardez dans le véhicule une couverture, une lampe de poche, de l’eau et un chargeur de secours.

6. Rester actif et garder le moral : L’hiver peut peser sur le moral à cause du manque de lumière. Bougez régulièrement, même à la maison : la marche, le yoga ou quelques exercices simples favorisent la circulation et réduisent le stress. Sortez dès que possible à la lumière naturelle, même par temps froid. Maintenir un lien social en famille, entre amis ou voisins est aussi un excellent moyen de contrer la fatigue hivernale.