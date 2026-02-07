Retour de la pluie et des vents forts ce samedi 7 février : voici les prévisions météo du jour !

Après une journée de vendredi marquée par un temps étonnamment doux, presque printanier par endroits, la météo amorce un net changement dès ce samedi 7 février. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) confirment le retour d’un temps instable, avec des pluies orageuses et des vents parfois violents affectant plusieurs régions du pays. Une évolution qui rappelle que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.

Les prévisions météo annoncent une dégradation progressive des conditions atmosphériques dès la nuit de vendredi à samedi. Selon un bulletin météorologique spécial émis par l’ONM, des pluies parfois accompagnées d’orages continueront de toucher plusieurs wilayas de l’Ouest du pays jusqu’à 06h00 du matin ce samedi.

Les wilayas concernées par ces précipitations sont Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Tiaret. Dans ces régions, le ciel restera chargé, avec des averses localement soutenues, pouvant perturber les déplacements matinaux.

Alerte vents forts : quelles sont les wilayas concernées ?

Au-delà des pluies, les services météorologiques mettent également en garde contre des vents forts attendus à partir de 03h00 du matin ce samedi. Ces vents toucheront un large axe du territoire, allant du Nord au Sud.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, El Oued, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, El Meniaa et Timimoun. Les rafales pourraient provoquer des soulèvements de poussière dans les régions sahariennes, réduisant localement la visibilité.

Un autre bulletin météorologique spécial attire l’attention sur des vents d’ouest à nord-ouest, soufflant à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, à partir de 03h00 du matin ce samedi et jusqu’à 18h00.

Ces conditions concerneront particulièrement les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Sur le littoral, la mer pourrait devenir agitée, ce qui incite les pêcheurs et les plaisanciers à la prudence.

Une seconde alerte pour des vents encore plus soutenus

Enfin, une deuxième alerte météo spéciale met en garde contre des vents d’ouest à sud-ouest, avec des vitesses oscillant entre 70 et 80 km/h. Ces vents souffleront dès vendredi à 21h00 et se maintiendront jusqu’à samedi à 18h00, avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h.

Les wilayas concernées sont Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa. Dans ces régions, les autorités appellent à la vigilance, notamment à proximité des zones boisées, des chantiers et des axes routiers exposés.

Un week-end sous le signe de la prudence

Ce retour marqué de l’instabilité météo impose une vigilance accrue, en particulier pour les automobilistes, les pêcheurs et les habitants des zones exposées aux vents forts. Malgré l’illusion d’un avant-goût de printemps vendredi, la situation météorologique rappelle que le mois de février reste propice aux changements rapides et parfois brusques.

Les services météorologiques recommandent de suivre régulièrement les mises à jour et de respecter les consignes de sécurité afin d’éviter tout désagrément lié à ces conditions climatiques perturbées.