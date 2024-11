Retour de la pluie en Algérie : vigilance « jaune » dans plusieurs wilayas ce samedi 23 novembre

Alors que novembre touche à sa fin, les conditions météorologiques annoncent un retour progressif du froid et de la pluie dans plusieurs régions d’Algérie. Ce samedi 23 novembre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une vigilance jaune « pluie » pour plusieurs wilayas de l’Est du pays.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel et El-Tarf, où des précipitations sont attendues tout au long de la matinée.

D’ailleurs, le bulletin météo de ce samedi annonce des passages nuageux sur les régions de l’Est, avec des pluies éparses. Toutefois, le temps devrait s’éclaircir à partir de l’après-midi, offrant des conditions plus agréables pour le reste de la journée.

Météo Algérie : quel temps prévoir dans les autres régions ?

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, la journée débutera sous un ciel dégagé, bien que des passages nuageux accompagnés de pluies locales affecteront les régions côtières et intérieures du Centre-Est. Cependant, une amélioration est à prévoir dès le début de l’après-midi, permettant à ces régions de retrouver un temps plus stable.

Quant aux régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, offrant une atmosphère généralement stable et agréable.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Côté températures, le mercure continue de baisser, signalant l’arrivée imminente de l’hiver. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 20 et 24 °C. Dans les régions intérieures, elles varieront entre 15 et 25 °C, tandis que dans les régions sahariennes, elles atteindront entre 18 et 32 °C.

En résumé

Ce samedi 23 novembre s’annonce sous des cieux variés, avec des pluies principalement dans l’Est et des températures en baisse dans tout le pays. Une amélioration des conditions sera au rendez-vous dès l’après-midi dans plusieurs régions.