Retour de la pluie en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance jaune ce jeudi 7 novembre

Après un début de mois relativement calme, marqué par un temps printanier, les prévisions météo annoncent le retour de la pluie dans plusieurs régions d’Algérie en cette fin de semaine. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage, touchant principalement les wilayas du Centre et de l’Est.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Souk-Ahras, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira, et Blida. Ces régions feront face ce jeudi à des averses de pluie et des risques d’orages.

La prudence est donc recommandée, notamment sur les routes. Les automobilistes doivent adopter une conduite prudente pour éviter tout accident lié aux conditions météorologiques difficiles. Il est également conseillé de surveiller les mises à jour de l’ONM pour suivre l’évolution de la situation en temps réel.

Pluie en Algérie ce jeudi 7 novembre : à quel temps s’attendre en cette fin de semaine ?

Ce jeudi 7 novembre 2024, la météo prévoit des conditions variées à travers le pays. Dans les régions de l’Ouest, le ciel sera majoritairement dégagé à peu nuageux, promettant un temps ensoleillé et calme pour l’ensemble de la journée.

Les régions du Centre, en revanche, connaîtront un ciel passagèrement nuageux, avec quelques pluies locales, particulièrement sur les hauts plateaux. Certaines de ces averses pourraient évoluer en orages.

À l’Est, un ciel partiellement couvert dominera avec des averses par endroits. Ces pluies, parfois sous forme d’orages, toucheront notamment les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès dès l’après-midi.

Dans les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie indiquent un ciel nuageux sur le Nord Sahara et les Oasis. Quelques pluies sont attendues dans les Oasis, mais le temps devrait s’améliorer progressivement au cours de l’après-midi.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce jeudi ?

Côté températures, les régions côtières enregistreront des valeurs oscillant entre 20 et 27 °C, tandis que les régions intérieures et les hauts plateaux verront le mercure se situer entre 18 et 25 °C. Sur les régions sahariennes, les températures maximales varieront entre 21 et 34 °C.