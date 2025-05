Retour de la pluie en Algérie : ciel nuageux, vents forts et averses orageuses prévus ce 7 mai

Un changement notable s’annonce sur le plan météorologique dès ce mercredi 7 mai et jusqu’au vendredi 9 mai. Les régions nord du pays se préparent à vivre un épisode de fraîcheur accompagné de pluies intermittentes, provoqué par l’arrivée d’une dépression atmosphérique chargée d’air froid et d’humidité.

D’après les données des modèles numériques, la journée d’aujourd’hui débutera sous un ciel nuageux à très couvert dans l’ouest du pays, avec des averses localisées en matinée. Au fil de la journée, ces perturbations progresseront vers le centre et l’est du pays, touchant notamment Alger, Bouira, Boumerdès, Blida, Tipaza, Béjaïa, Constantine, Sétif, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Tébessa. Les cumuls de pluie pourraient atteindre localement les 30 mm.

Météo Algérie : en plus de la pluie, le mercure sera en baisse !

Jeudi et vendredi, la situation restera instable avec des averses orageuses prévues par intermittence sur l’ensemble des régions nord du pays. Les pluies seront plus marquées à l’intérieur du pays, où le creux dépressionnaire favorisera des précipitations plus soutenues, bien qu’elles restent généralement faibles à modérées.

Ce changement de temps s’accompagnera également d’une baisse sensible des températures. Au nord du pays, les maximales oscilleront entre 18 et 22 degrés, contrastant avec le sud où les températures resteront relativement plus élevées, variant entre 30 et 42 degrés.

Alerte météo : des vents violents et des vents de sable affecteront ces régions !

En plus d’un net rafraîchissement du temps prévu sur le nord du pays, la journée de ce mercredi 7 mai s’annonce également mouvementée dans plusieurs wilayas du sud. L’Office National de la Météorologie (ONM) alerte en effet sur la persistance de vents violents accompagnés de soulèvements de sable, un phénomène qui risque d’impacter la visibilité et les conditions de circulation.

Cette alerte météo concernant des épisodes venteux met particulièrement en garde les wilayas de Béni Abbès, Timimoun, El Meniaa, Ouargla et Adrar. Des rafales soutenues pourraient y soulever d’importantes quantités de poussière et de sable, réduisant fortement la visibilité sur les routes et augmentant les risques d’accidents. Les automobilistes doivent faire preuve de prudence, tout en suivant les mises à jour de Météo Algérie quant à l’évolution de la situation météorologique.

Deux secousses telluriques enregistrées à Médéa et à Sétif ces 4 et 5 mai

Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a signalé deux secousses enregistrées à 24 heures d’intervalle, dans les wilayas de Médéa et de Sétif.

La première a eu lieu lundi 5 mai 2025 à 18h25. Elle a atteint une magnitude de 3.0 sur l’échelle de Richter et s’est produite à environ 5 km au sud-ouest de la commune d’Aziz, dans la wilaya de Médéa. La veille, le dimanche 4 mai, une autre secousse plus marquée a été ressentie à 19h22 dans la wilaya de Sétif. Cette dernière, d’une magnitude de 3.6, s’est localisée à 7 km au sud-ouest de Beni Fouda.