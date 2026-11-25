La situation météorologique reste sous surveillance en Algérie. Alors que plusieurs régions du pays ont déjà accueilli les premières pluies, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont actualisé, ce mercredi 25 novembre 2026, leurs bulletins de vigilance et étendu les prévisions de précipitations à de nombreuses wilayas. La perturbation devrait également se maintenir jeudi 26 novembre, avec un déplacement progressif des zones concernées vers les Hauts-Plateaux et le Sud.

Les services de la Protection civile ont, de leur côté, relayé plusieurs bulletins météorologiques spéciaux faisant état de pluies orageuses susceptibles d’atteindre ou de dépasser les 15 mm dans différentes régions. Les épisodes les plus significatifs sont notamment attendus entre cet après-midi et la nuit prochaine.

Pluies orageuses : plusieurs wilayas concernées ce mercredi

Dans ses dernières prévisions, l’ONM a placé un large ensemble de wilayas en vigilance jaune pour des pluies accompagnées d’orages. L’alerte concerne notamment les régions de l’Est, du Centre et de l’Ouest, mais également plusieurs régions des Hauts-Plateaux.

Sur le littoral est, les précipitations concernent El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel et Béjaïa. Elles s’étendent également vers Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza et Blida, avant de toucher Chlef et plusieurs régions de l’Ouest, notamment Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen.

L’alerte englobe aussi Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt et Aïn Defla. Plus à l’intérieur du pays, la vigilance de Météo Algérie concerne les wilayas de Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila et Constantine, tout comme Guelma, Souk Ahras, Tébessa et Oum El Bouaghi.

Les précipitations sont aussi annoncées dans plusieurs wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, notamment Batna, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, M’Sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

Outre les précipitations, l’ONM signale également des vents forts dans plusieurs régions du nord-ouest et du centre du pays. La vigilance concerne Boumerdès, Alger, Tipaza, Blida, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen.

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Alerte météo en Algérie : quels sont les horaires des épisodes orageux ?

Les bulletins relayés par la Protection civile apportent des précisions supplémentaires sur les périodes durant lesquelles les précipitations sont attendues.

Un premier épisode pluvio-orageux concerne Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Relizane, Tissemsilt, Médéa, Blida, Bouira et Tiaret. Cette alerte est valable ce mercredi de 14h à 21h, avec des quantités de pluie susceptibles d’atteindre ou de dépasser les 15 mm.

Un deuxième bulletin concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Pour ces régions, la période de validité s’étend de 17h à 23h ce mercredi, avec des cumuls également susceptibles d’atteindre ou de dépasser les 15 mm.

Enfin, un autre épisode est à prévoir dans les wilayas d‘Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa, Ouled Djellal et Biskra. Les précipitations orageuses y sont attendues à partir de 20h ce mercredi et jusqu’à 2h du matin jeudi 26 novembre, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser les 15 mm.

Ces horaires permettent de mieux cerner la progression des épisodes pluvieux au fil de la journée et de la soirée, notamment dans les régions de l’Est et des Hauts-Plateaux.

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La météo du jeudi 26 novembre : les pluies orageuses gagneront d’autres régions

La perturbation ne devrait pas s’éloigner immédiatement. Dans ses prévisions pour demain, jeudi 26 novembre, l’ONM annonce la poursuite des précipitations orageuses dans plusieurs wilayas de l’Ouest, des Hauts-Plateaux et du Sud.

Dans l’Ouest, la vigilance concerne les wilayas de Relizane, Mascara, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen et Sidi Bel Abbès, et s’étend également à Naâma, El Bayadh, Béchar et Timimoun.

Plus au Sud et vers les régions centrales, les pluies orageuses affecteront El Meniaa, Ghardaïa, Laghouat et Djelfa. Mais aussi Ouled Djellal, El Meghaïer, Biskra et Khenchela.

À l’Est et dans le Sud-Est, les wilayas de Tébessa, El Oued, Ouargla et Touggourt figurent aussi dans le bulletin de vigilance pour cette journée de jeudi.

La prudence reste de mise face aux intempéries

Avec la multiplication des épisodes pluvio-orageux, les automobilistes doivent redoubler de vigilance, notamment sur les axes routiers pouvant connaître des accumulations d’eau et une réduction de la visibilité.

Les services compétents recommandent également d’éviter les déplacements non indispensables pendant les épisodes orageux, de ne pas s’approcher des oueds et des cours d’eau en crue et de respecter les consignes de la Protection civile.

Enfin, il est important de rappeler l’importance de suivre les mises à jour des bulletins météorologiques, en fonction de l’évolution de la perturbation. Et ce, en surveillant régulièrement les communications de l’Office national de la météorologie et des services de la Protection civile.

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