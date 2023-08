Retour de la CANICULE sur plusieurs wilayas du nord du pays à partir de demain

Météo Algérie annonce un nouvel épisode caniculaire qui touchera plusieurs régions de l’Ouest et du Centre de l’Algérie à partir de mardi. Les températures caniculaires, comprises entre 39 et 45 degrés Celsius, sont prévues selon un Bulletin météorologique spécial émis par l’Office national de météorologie (ONM).

L’ONM a placé en vigilance de niveau 2 (orange) : la partie Sud des wilayas d’Ain Temouchent, Oran et Mostaganem. Les thermomètres afficheront des valeurs maximales oscillant entre 39 et 41 degrés Celsius. Pendant ce temps, les températures minimales se situeront entre 24 et 28 degrés Celsius du mardi 8 au jeudi 10 aout 2023.

La canicule ne se limitera pas à ces régions. En effet, d’autres wilayas ressentiront également cette vague de chaleur intense. Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla et le Sud de Tlemcen seront également touchés. Les températures maximales dans ces régions grimperont entre 43 et 45 degrés Celsius, tandis que les températures minimales resteront élevées, variant entre 26 et 30 degrés Celsius.

Précautions à prendre face à la canicule

Alors que ces températures extrêmes s’apprêtent à s’abattre sur l’Algérie, il est impératif que les citoyens prennent des mesures pour se protéger contre les effets néfastes de la canicule. Voici quelques conseils pour faire face à cette situation exceptionnelle :

Hydratez-vous régulièrement, il est crucial de rester hydraté tout au long de la journée. Buvez suffisamment d’eau pour prévenir la déshydratation, qui peut survenir rapidement par temps chaud.

Évitez les activités extérieures aux heures les plus chaudes, les heures les plus chaudes de la journée se situent généralement entre midi et 16 heures. Évitez les activités extérieures pendant cette période pour limiter les risques liés à la chaleur.

Portez des vêtements légers et de couleur claire, optez pour des vêtements légers et de couleur claire qui reflètent la chaleur plutôt que de l’absorber. Cela peut aider à maintenir votre corps au frais.

Utilisez des ventilateurs et des climatiseurs, restez dans des endroits frais autant que possible. Utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs pour réduire la température ambiante à l’intérieur.

Protégez-vous du soleil, portez un chapeau, des lunettes de soleil et utilisez de la crème solaire pour éviter les coups de soleil et les dommages causés par les rayons UV.