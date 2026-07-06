Retour de la canicule, pluies et orages violents : plusieurs wilayas en alerte dès 15h ce 6 juillet

Le long week-end du 5 juillet s’achève, mais la météo, elle, n’a pas prévu de souffler. Ce lundi 6 juillet 2026, les services météorologiques ont émis des alertes couvrant une large portion du territoire national : pluies orageuses à prévoir dès l’après-midi dans 13 wilayas, vents violents chargés de sable persistant sur le Grand Sud, et une vague de chaleur déjà programmée pour demain. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de débuter la semaine.

Orages et vents de sable : les alertes actives ce lundi 6 juillet

Dès 15h00 ce lundi, un épisode de pluies orageuses localement importantes va s’abattre sur une large bande du territoire. L’alerte court jusqu’à minuit et concerne treize wilayas réparties entre les Hauts Plateaux et les Aurès.

Les wilayas de Laghouat, Djelfa, M’Sila, Ouled Djellal, El Meghaier, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa sont directement visées. Sur ces axes, les automobilistes doivent anticiper des chaussées glissantes et une visibilité réduite en fin d’après-midi.

Simultanément, trois wilayas sahariennes font face à un phénomène distinct. In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar subissent des rafales de vent accompagnées de denses soulèvements de sable, une situation qui se prolongera jusqu’à 6h00 mardi matin. Sur certains axes, la visibilité peut chuter à quelques mètres.

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Prévisions météo du mardi 7 juillet : orages, tempêtes de sable et canicule

Le répit ne sera pas au rendez-vous demain. Les prévisions météo pour ce 7 juillet dessinent un tableau tout aussi agité, avec des phénomènes distincts selon les régions.

Côté précipitations, les orages se déplaceront vers un arc allant du centre au Grand Sud. Les wilayas de M’Sila, Djelfa, Tébessa, Khenchela, Batna et Biskra restent exposées, rejointes cette fois par Illizi, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Ces cellules orageuses sahariennes, brèves mais intenses, peuvent provoquer des crues subites dans les zones proches des oueds.

In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar connaîtront par ailleurs la poursuite des tempêtes de sable, avec des vents violents maintenant la pression sur ces wilayas pour une deuxième journée consécutive.

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Une vague de chaleur au rendez-vous dès mardi

Au-delà des orages et du sable, c’est la vague de chaleur qui constitue la menace la plus préoccupante ce mardi. Bordj Badji Mokhtar, déjà frappée par les vents de sable, sera également soumise à des températures particulièrement élevées au cours de la journée. Cette wilaya cumule ainsi trois phénomènes simultanés : orages, tempêtes de sable et canicule. Un profil météorologique extrême, caractéristique du Grand Sud algérien en plein été.

Les autorités sanitaires rappellent les gestes essentiels : s’hydrater régulièrement, éviter toute exposition prolongée au soleil aux heures les plus chaudes, et veiller sur les personnes vulnérables. Les enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques sont les plus exposés lors de ces épisodes.

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