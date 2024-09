Après un début de mois marqué par des pluies et des orages, la canicule fait son retour en Algérie, impactant particulièrement les régions de l’Est. Alors que certains envisagent de profiter du week-end pour se rendre à la plage, les prévisions météorologiques incitent à la prudence.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) plaçant les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf en vigilance « orange » pour des risques de canicule.

Les températures maximales dans ces wilayas devraient osciller entre 40 °C et 42 °C, tandis que les minimales se situeront entre 24 °C et 28 °C. Cette alerte météo restera valable pour les journées du vendredi 6 et du samedi 7 septembre 2024, période durant laquelle une chaleur intense marquera ces trois (3) wilayas.

Météo Algérie prévoit également un temps chaud, voire caniculaire, ce vendredi sur les régions côtières et proches côtières de l’Est. Au niveau des régions côtières, les températures maximales atteindront des valeurs comprises entre 31 °C et 39 °C. Les régions intérieures ne seront pas épargnées, avec des maximales allant de 31 °C à 41 °C. Le Sud du pays, quant à lui, enregistrera des valeurs oscillant entre 29 °C et 41 °C.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoit ce vendredi 6 septembre ?

La météo de ce vendredi 6 septembre 2024 annonce un ciel souvent voilé sur les régions Nord du pays, mais passagèrement nuageux, avec possibilité de pluies orageuses, sur les régions côtières et proches côtières l’Est. Toutefois, les conditions promettent de s’améliorer en fin d’après-midi.

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) indiquent la possibilité de pluies orageuses sur les régions côtières et proches côtières de l’Est, principalement en début de journée. Toutefois, une amélioration est attendue en fin d’après-midi.

Dans l’intérieur du pays, les hauts plateaux et les Aurès, des formations cumuliformes se développeront en après-midi et en soirée, pouvant entraîner des foyers orageux isolés. Ces orages pourraient occasionner des averses de pluie par endroits, avec un risque de débordement des pluies vers le littoral Centre et Centre-Est en fin de journée.

Du côté des régions sahariennes, un ciel généralement voilé prévaudra, notamment dans les zones de Béchar, le Sahara Central, les Oasis et le Sahara Oriental. Des averses orageuses toucheront aussi ces régions. Dans l’Extrême Sud, vers le Hoggar et le Tassili, des orages isolés seront au rendez-vous durant l’après-midi, avec quelques pluies possibles. Enfin, le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé, promettant un temps plus clément.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces wilayas !

Malgré la canicule qui frappe certaines régions du pays, des pluies et des orages persistent dans plusieurs wilayas. Météo Algérie a émis une alerte jaune pour des risques d’orages et de précipitations. Cette alerte concerne les wilayas de Souk-Ahras, El-Oued, In-Guezzam, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Msila et Bordj-Badji-Mokhtar.

Mais aussi, les wilayas de Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, Batna, Djanet, Djelfa, Illizi, Constantine, El-Bayadh, El-Mghair, Khenchela, Biskra, Saïda, Naâma, Ouled-Djellal.