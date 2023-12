Retour de Great Wall en Algérie avec l’importation de 4 modèles de véhicules

La marque chinoise Great Wall se prépare à faire son retour sur le marché algérien par le biais de son nouveau distributeur exclusif, Great Wall Motors Algérie. Ce dernier a obtenu la licence nécessaire pour exercer en tant qu’agent de véhicules neufs.

Great Wall Motor, la marque chinoise, a connu une évolution significative dans ses véhicules, modèles, et technologies. Elle propose désormais une large gamme de voitures, chacune avec son nom, adaptée à la catégorie spécifique de clients visés. Parmi elles, la gamme principale Great Wall, la gamme Haval pour les SUV, la gamme ORA dédiée aux voitures électriques, la gamme TANK pour les luxueux 4×4, et la gamme Wey pour les voitures de luxe.

Selon le site d’informations automobile « Autobip », la marque chinoise prévoit de lancer deux types de véhicules en Algérie : les pick-ups et les SUV de luxe. Les modèles incluent la camionnette Wingle 7, le pick-up Poer, le SUV Tank 300, le SUV Tank 500, avec des plans d’expansion pour inclure d’autres modèles et versions.

L’entreprise Great Wall Motor Algérie franchit rapidement les étapes nécessaires pour obtenir l’approbation finale en vue de commercialiser ses véhicules. Les consommateurs peuvent s’attendre à voir ces nouveaux modèles sur les routes algériennes dans un avenir proche. La présence imminente de Great Wall sur le marché automobile algérien suscite l’enthousiasme, avec des modèles de qualité et des options variées.

DF Joyear : les premières voitures à la conquête du marché automobile algérien

L’arrivée tant attendue des premiers véhicules de la marque « DF Joyear » marque le début d’une ère nouvelle dans l’industrie automobile en Algérie. Ces voitures, qui ont fait l’objet d’une attente fébrile, vont maintenant être soumises à une inspection minutieuse avant leur mise en vente.

Les images officielles dévoilent les modèles T5 Evo et S50, dotés du moteur 1.5 litre MIVEC Mitsubishi qui développe une puissance impressionnante de 197 CV. En plus de cette motorisation, DF Joyear propose également des modèles hybrides, offrant ainsi une combinaison parfaite entre performances et économie de carburant. Les automobilistes algériens pourront ainsi profiter d’une conduite exceptionnelle sur les routes du pays.

Après des mois d’attente et de préparation, DF Joyear a enfin obtenu l’approbation finale pour importer ses nouvelles créations sur le marché algérien. Cette étape cruciale ouvre la voie à la présence officielle de la marque dans le pays. Les amateurs de voitures qui attendaient avec impatience ces modèles pourront enfin les découvrir et les essayer.

