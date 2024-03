Retour de Daewoo Trucks en Algérie : lancement officiel ce jeudi

Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, le distributeur de Daewoo Trucks en Algérie est prêt à lancer officiellement la marque ce jeudi. Les amateurs de camions seront ravis de découvrir les nouveaux modèles proposés par la marque coréenne.

En effet, la marque coréenne de camions, Daewoo Trucks, revient en Algérie ce jeudi. Après avoir obtenu son autorisation d’importation en avril 2023, le distributeur de Daewoo Trucks en Algérie a finalement reçu son agrément définitif à la fin de la même année et lancera officiellement la marque ce jeudi 7 mars 2024.

De plus, en 2019, Pengpu Algérie avait exposé sa gamme de camions Daewoo Trucks, assemblés dans son usine à Oum Drou, dans la wilaya de Chlef, lors de la foire de la production algérienne. Ce projet est le fruit d’un partenariat stratégique réussi entre la firme coréenne Tata Daewoo et l’entreprise algérienne Pengpu, établi en juillet 2017. Le premier camion Daewoo Trucks est sorti des chaînes d’assemblage en novembre 2018.

Présentation des modèles Maximus et Novus

En outre, lors de son exposition, Pengpu Algérie avait dévoilé plusieurs déclinaisons de camions basées sur les modèles Maximus et Novus. Le Maximus était proposé en plusieurs versions, dont deux tracteurs routiers en versions 4×2 et 6×4. Ils étaient équipés d’un moteur de 6 litres développant 420 ch, associé à une boîte manuelle ZF à 16 rapports avant et 2 rapports arrière. Des versions benne à ordure, conteneur frigorifique et châssis nu étaient également disponibles.

Quant au Novus, il était présenté en version tracteur routier 4×2 et 6×4, ainsi qu’en version à benne carrière. Ces modèles étaient équipés d’un moteur de 6 litres développant 350 ch, associé à une boîte manuelle à 10 rapports avant et 2 rapports arrière.