Retour de Belaïli, les forfaits, non convocation de Boulbina… Petkovic dit tout

Comme prévu, Vladimir Petkovic a animé la conférence de presse d’avant-stage cet après-midi. Il a répondu sans détours aux différentes questions des médias présents.

L’une des questions importantes posées au sélectionneur national, c’est évidemment le retour de Youcef Belaïli. Ce dernier, effectue son come-back chez les Verts après une longue absence qui aura duré 14 mois. Selon le technicien bosniaque, la convocation de l’Oranais est amplement méritée.

« Belaili? J’estime que c’est le bon moment pour le convoquer. Il a été régulier dans son rendement avec son club tout au long de la saison », dira-t-il.

Maintenant, c’est au joueur de prouver son mérite de revenir en sélection, lui qui a réalisé de très bonnes performances avec l’Espérance depuis l’entame de l’actuel exercice.

Qui sont les forfaits du stage ?

Petkovic révèle les raisons de la non-convocation de Mohamed-Amine Tougaï, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Baghdad Bounedjah. « Déjà avant l’annonce de la liste, Bounedjah, Aouar, Zerrouki et Tougaï étaient blessés et ne pouvaient donc pas répondre à la convocation de la sélection », a-t-il confié.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Alexandre Oukidja, Ismael Bennacer et Anis Hadj Moussa ont déclaré forfaits à leur tour. « Et comme d’habitude, il y a d’autres éléments qui se sont blessés après l’annonce de la liste. Bennacer s’est blessé il y a deux jours avec l’OM. Nous n’avons pas aussi à notre disposition Mandrea et Hadj Moussa », a-t-il ajouté.

À noter que le gardien de but de l’USM Alger, Oussama Benbot, remplace Oukidja. Reste à savoir si Petkovic fera appel à un autre attaquant pour pallier l’absence de Hadj Moussa.

Pour quelle raison Boulbina n’a pas été convoqué ?

L’une des surprises dans la liste de Petkovic, c’est la non-convocation d’Adel Boulbina. L’attaquant du Paradou de 21 ans monte en puissance et s’impose comme le meilleur buteur de la Ligue 1 Mobilis. Mais le Bosniaque a une autre vision.

« C’est clair, Il y a des joueurs intéressent dans le championnat Algérien. Boulbina est un joueur très important pour le Paradou. C’est un jeune joueur de 21ans, qui vient de débuter son chemin dans le foot professionnel. On suit tous les joueurs, dont Boulbina, mais j’estime maintenant que le choix de ne pas le convoquer est la meilleure des solutions. La porte de l’EN reste ouverte pour tous les joueurs », a-t-il expliqué.

Benrahma jouit de la confiance de Petkovic

Vladimir Petkovic a été également interrogé sur la convocation de Said Benrahma. Ce dernier jouit de la confiance du driver des Verts, bien qu’il évolue en D2 saoudienne.

« Benrahma est un joueur très important pour l’EN. Ce n’est pas parce que qu’il évolue en deuxième division du championnat saoudien, deux mois seulement après son départ de l’OL, qu’il ne peut pas être considéré comme efficace et prêt pour la sélection », a-t-il indiqué.

L’affaire Omar Rafik : un non-évènement pour Petkovic

Lors de la conférence de presse d’avant-stage, le technicien bosniaque s’est exprimé sur l’affaire Mohamed Rafik Omar, qui a décliné une convocation en équipe d’Algérie. Selon lui, c’est un « non-évènement ».

« Rafik Omar ? Je ne peux faire de commentaires sur des joueurs qui ne sont pas avec nous en sélection. Je ne regarde pas les gens qui ne veulent pas être avec nous. Beaucoup de chance dans le futur à Omar »