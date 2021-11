Retour de Achour El Acher : Jafar Gacem se prononce

Le talentueux artiste Salah Aougrout a longtemps marqué le sacré mois de ramadan par ses participations dans plusieurs sitcoms et séries algériennes. Son rôle principal dans la fameuse série « Achour 10 » n’a fait que booster sa popularité auprès des Algériens qui ont découvert un « Souilah » plus talentueux et fascinant.

Affaiblit par la maladie depuis presque un an, le comédien algérien a laissé un grand vide dans la scène artistique notamment durant le mois de Ramadan, lorsque la série « Achour 10 » a perdu tout son charme. Raison pour laquelle, le réalisateur algérien Djaafer Gacem a décidé de ne pas s’aventurer encore une fois et remplacer « Souilah » par un autre comédien.

Selon une publication du média Echorouk News, Djaafer Gacem écarte la possibilité de réaliser une autre saison de Achour 10, tant que la star de la série ne s’est pas complètement rétablit. « Suite au décès tragique de l’acteur Blaha Benziane, dit Nouri et à la maladie de Salah Aougrout, je ne compte préparer aucun projet en rapport avec Achour el Acher. Le retour de la sériée est à exclure, tant que Salah ne s’est pas rétabli de sa maladie », a annoncé le réalisateur algérien.

Qu’en est-il de l’état de santé de Salah Aougrout ?

Souffrant de trois tumeurs cancéreuses, le grand comédien a été transféré en France en mai dernier sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, la famille de Souilah avait lancé durant le mois de mai, un appel de détresse faisant état de l’affaiblissement du comédien âgée de 60 ans.

Son beau-fils, Ibrahim Irban, le présentateur vedette radio avait affirmé que le comédien souffrait « d’épuisement, de douleurs et qu’il était dans un état critique… « . Une mauvaise nouvelle qui a attristé la plupart des Algériens ayant lancé sur les réseaux sociaux numériques des messages de compassion et de prières.

Récemment, les médias nationaux ont rassuré le public algérien quant à l’état de santé de leur comédien préféré, suite aux interventions chirurgicales et traitements qu’il reçoit en France. « Le talentueux artiste, Salah Aougrout a été transféré dans un autre hôpital après une amélioration notable de son état de santé », avait rapporté le 28 septembre dernier Algérie-focus.