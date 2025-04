Retour aux classes après la pause printanière : le calendrier scolaire bien défini

Ce dimanche 6 avril 2025 marque la reprise des cours pour près de 11 millions d’élèves, tous niveaux confondus, après deux semaines de vacances printanières.

Les élèves des cycles primaire, moyen et secondaire se retrouveront donc dans leurs établissements pour entamer activement le dernier trimestre de l’année scolaire.

Ce dernier semestre débutera officiellement ce jour-là, avec un rythme de travail qui se poursuivra jusqu’au 8 mai, avant une pause pour les évaluations du troisième trimestre, dont les épreuves commenceront à partir du 27 avril.

Les évaluations et examens blancs pour préparer les examens officiels

Les élèves devront se préparer pour une série de tests de fin de trimestre, qui débuteront par les évaluations de fin de troisième trimestre, prévues du 27 avril au 8 mai. Celles-ci se concentreront principalement sur les matières étudiées pendant cette période intense.

Cependant, les examens blancs occuperont également une place prépondérante, en particulier pour les élèves des classes de cinquième année primaire, quatrième année moyenne et troisième année secondaire.

Ces tests se dérouleront du 18 au 22 mai, et auront pour but de préparer les élèves aux examens nationaux, le BEM et le baccalauréat, tout en leur offrant une expérience pratique en matière de gestion du stress et des conditions réelles d’examen.

Une préparation complète pour les examens finaux et les épreuves de rattrapage

Les examens finaux commenceront après les évaluations du troisième trimestre, avec des tests prévus à partir du 25 mai pour les élèves des cycles primaire et secondaire.

Ces examens de fin d’année se dérouleront jusqu’au 29 mai, avant que les élèves ne passent aux préparatifs pour les examens nationaux. Les épreuves officielles des examens de “BEM” (Certificat d’enseignement moyen) et du “Baccalauréat” seront programmées entre le 1er et le 3 juin pour le premier et entre le 15 et le 19 juin pour le second.

Enfin, afin de réduire le taux de redoublement et d’offrir une nouvelle chance aux élèves en difficulté, des examens de rattrapage seront organisés. Ces épreuves se dérouleront du 22 au 23 juin pour les élèves du primaire et secondaire, et du 25 au 26 juin pour ceux du cycle moyen.