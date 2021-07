Retour au confinement : le ministre Benbouzid se prononce

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé aujourd’hui que le nombre de cas de la Covid-19 a quadruplé ces derniers jours et la situation est devenue grave.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a révélé aujourd’hui que « s’il n’y a pas adhésion de la population aux mesures préventives la donne va en s’aggravant et le danger planera pour tous et pour longtemps ».

Le Premier responsable du Secteur a affirmé qu’après une période de stabilité en Algérie, on assiste à un nouveau départ de la courbe d’incidence des contaminations.

Ainsi et afin de contenir a pandémie, Benbouzid estime qu’il faut que la vaccination puisse s’effectuer partout, en même temps et à un niveau très élevé, déclarant, » Le temps est très court. Nous travaillons dur pour obtenir le plus grand nombre de vaccins afin de vacciner les citoyens et de les protéger.

Benbouzid a appelé à élargir et multiplier les campagnes de sensibilisation pour rappeler aux gens que si l’on veut baisser la tension sur les hôpitaux, baisser le taux de mortalité il va falloir adhérer à l’acte préventif primaire qu’est la vaccination ».

Ce qu’a dit Benbouzid sur le retour au confinement

Évoquant un éventuel retour aux mesures de confinement, Benbouzid a déclaré, » nous ne voulons pas revenir à l’application de la quarantaine à domicile sur les citoyens, d’autant plus que nous sommes en été, et malgré la recrudescence des infections à la covid-19″.

Selon lui, « Le ministère de la Santé n’a pas demandé de quarantaine. Cependant, les déclarations de certains membres du comité scientifique à propos d’un retour au confinement sont dans le but d’effrayer les gens, d’éviter les rassemblements et d’aller vers la vaccination », a-t-il précisé.

Dans le même contexte, il a expliqué que de nombreux pays européens ont réimposé la quarantaine et le confinement à domicile dans leur pays en raison du nombre élevé d’infections Covid-19. Il a ajouté que la décision d’un retour au confinement ne relève pas des pouvoirs du ministère de la Santé, et que la décision est entre les mains du Premier Ministère et du Président de la République, et elle est le résultat des rapports soumis par le Comité Scientifique aux autorités supérieures du pays.