Retour au confinement en Algérie : Pr Mahiaoui livre son pronostic

Le professeur Ryad Mahiaoui, membre du Comité national de suivi de la pandémie de la Covid-19, a déclaré mercredi que le retour au confinement en Algérie en raison de l’augmentation enregistrée des infections et du risque de nouveaux variants est actuellement peu probable, car la situation sanitaire n’est pas catastrophique.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, le professeur Ryad Mahiaoui a déclaré que malgré l’augmentation constante des infections au cours des derniers jours, « le recours au confinement totale à l’heure actuelle est peu probable parce que la situation n’est pas catastrophique et reste en contrôle ».

Dans ce sillage, Ryad Mahioui a affirmé que « nous sommes toujours dans une situation tout à fait admissible pour les épidémiologistes. Nous n’en sommes pas à des milliers de cas avec des foyers très denses et graves », néanmoins la situation épidémique est devenue « préoccupante » ces derniers jours après que les bilans ont pris une tendance à la hausse qui pourrait annoncer une troisième vague.

Mahioui met en garde contre une troisième vague

Le même responsable a mis en garde contre la possibilité d’une troisième vague malgré la stratégie du gouvernement de contrôler l’épidémie jusqu’à présent si l’indifférence et le non-respect des mesures de prévention et la mise en œuvre des protocoles de santé se poursuivent.

Dans le contexte, Mahioui a appelé les citoyens à avoir un esprit national et une solidarité dans l’accomplissement de leur devoir et à aider les autorités publiques à contenir la pandémie, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation contre les dangers de la Covid-19,et à l’application de protocoles de santé pour les institutions.

D’autre part, Mahioui a souligné que le nombre de cas diagnostiqués avec les nouveaux nigérianes et britanniques a atteint 400 cas et que ce dernier a été enregistré dans 20 wilayas à ce jour, soulignant que les nouvelles races infectent maintenant les personnes de moins de quarante ans et ont également enregistré des cas chez les enfants âgés de 13 à 14 ans.