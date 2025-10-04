Retards et annulations : comment Air Algérie prend en charge ses passagers

Face aux interrogations des passagers et des élus sur la qualité de ses services, Air Algérie a apporté des précisions sur la manière dont elle prend en charge ses clients en cas de perturbations. Dans le même temps, la compagnie nationale annonce un renforcement inédit de son réseau domestique et prépare l’arrivée de nouveaux avions dès la fin de l’année 2025.

La direction générale d’Air Algérie a tenu à rassurer ses passagers : toute annulation ou report de vol fait l’objet d’une prise en charge complète. Dans un communiqué, la compagnie précise que les passagers concernés sont informés en temps réel des changements de programme et peuvent bénéficier de mesures immédiates :

hébergement en hôtel jusqu’à la reprogrammation du vol,

repas et rafraîchissements adaptés à la durée d’attente,

transport et réacheminement prioritaire vers leur destination finale.

Le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda, a indiqué que des instructions fermes ont été données à toutes les directions régionales afin de garantir une priorité absolue aux voyageurs impactés par les perturbations, notamment sur les lignes du Sud. « Notre mission est d’assurer un accompagnement constant et digne de la confiance de nos clients », a-t-il souligné.

Un réseau domestique considérablement renforcé

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé un renforcement sans précédent de son réseau domestique. À partir du 26 octobre 2025, 84 vols hebdomadaires supplémentaires seront ajoutés, soit 11 500 sièges de plus, afin de répondre à la demande croissante des voyageurs et de soutenir le développement du transport aérien national.

Cette annonce, rendue publique mardi soir dans un communiqué officiel, marque une étape importante dans la stratégie de modernisation de la compagnie. Selon les précisions fournies, la filiale dédiée aux vols intérieurs bénéficiera également de 19 nouvelles liaisons, représentant 3 664 sièges additionnels chaque semaine. Au total, le programme renforcé portera l’offre intérieure à 103 vols hebdomadaires, équivalant à 15 164 places supplémentaires.

Air Algérie souligne que ce plan s’inscrit dans une politique globale visant à améliorer l’accessibilité des régions et à réduire les inégalités territoriales. L’objectif est de faciliter la mobilité des citoyens tout en soutenant la dynamique économique nationale.

« Ce renforcement traduit notre engagement à mieux desservir le citoyen algérien et à moderniser continuellement nos services », indique la compagnie dans son communiqué.

Au-delà de l’expansion domestique, Air Algérie prépare un vaste plan de développement mondial. Sous la direction de son PDG Hamza Benhamouda, la flotte atteindra 104 avions grâce à l’acquisition de 34 nouveaux appareils dont les premières livraisons sont prévues fin 2025. À moyen terme, une seconde phase prévoit l’intégration de 60 avions supplémentaires.

La compagnie ambitionne de renforcer son réseau international avec l’ouverture de nouvelles liaisons en Asie (Guangzhou, Kuala Lumpur), en Afrique (Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville, N’Djamena) et en Amérique du Nord. Elle entend capitaliser sur sa position géographique stratégique, reliant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique en moins de 12 heures de vol.

Pour soutenir cette transformation, Air Algérie mise sur une politique tarifaire compétitive et sur la digitalisation de ses services. Avec une croissance de 45 % enregistrée ces dix dernières années, elle espère désormais rivaliser avec les grandes compagnies européennes et du Golfe.