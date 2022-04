Retards de vols : vers une nouvelle mesure en Europe

Des retards de vol, des surbookings et même des annulations, les voyageurs notamment les Algériens ont droit à toute sorte de circonstances faisant que leurs projets de voyage soient retardés. Que faut-il faire face à une telle situation? Une nouvelle mesure européenne a été instaurée pour indemniser les voyageurs qui ont subi un quelconque retard.

Les passagers ayant réservé leur billet d’avion au départ d’un aéroport situé dans l’UE par le biais d’une compagnie aérienne européenne ont le droit de recevoir une indemnisation à la suite d’un retard, même si ledit retard est survenu en dehors du territoire européen à bord d’un avion appartenant à une compagnie étrangère, a déclaré la Cour de justice de l’Union européenne le jeudi 7 avril 2022.

La décision de la CJUE a été prononcée dans le cas de trois passagers qui ont réservé un vol avec la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Le départ du vol était prévu de Bruxelles en direction de San Jose, aux USA. Celui-ci était opéré par la compagnie américaine United Airlines et comportait une escale prévue à Newark (USA). Après l’escale, les trois passagers ont subi un retard de plus de trois heures, donc sur le sol américain. Cette situation les a poussé à revendiquer une indemnité de 600 euros par personne, selon la réglementation européenne. Et bien que le « crime » se soit passé en dehors du territoire européen, la CJUE a décidé dans ce cas, et en faveur des passagers.

Il faut souligner que même dans certains cas concernant des vols comportant des escales, le transporteur aérien, bien qu’il ne soit pas européen, risque de subir cette nouvelle règle de la CJUE. Et ce même lorsque le retard survient en dehors du territoire européen.

Air Algérie est-elle concernée par ce genre de mesures?

La compensation à laquelle vous avez droit ne varie pas selon le prix du billet d’avion mais en fonction de la distance du voyage. peu importe que vous preniez une compagnie ordinaire ou à bas prix. Quoi qu’il en soit, elle est tenue responsable des irrégularités.

Conformément à la réglementation européenne 261/2004, l’avion en question doit soit avoir quitté un aéroport de l’UE, soit y atterrir. Dans le second cas, il faut également que la compagnie aérienne ait son siège dans l’UE.

Ainsi, un vol d’Air Algérie en provenance d’Alger ne pourra pas être indemnisé aux termes du règlement européen.

En outre, pour demander une indemnisation à Air Algérie, comme à toute autre compagnie, il faut être arrivé à destination en ayant plus de 3 heures de retard. Enfin, il est important de savoir que vous bénéficiez d’un délai de 5 ans à compter du vol pour faire votre réclamation. En revanche, il est possible de toucher votre indemnisation chez la compagnie nationale Air Algérie, en fonction des cas qui suivent:

La compagnie doit payer 250 € de compensation à ses voyageurs pour des vols court-courriers dont la distance est inférieure à 1 500 km;

Elle doit verser 400 euros pour indemniser ses passagers en cas de vols moyen-courriers allant de 1 500 km à 3 500 km ( y compris les vols intracommunautaires);

Elle est tenue de verser 600 € de compensation à ses voyageurs pour les longs courriers dépassant 3 500 km.

Cependant, avant de demander votre indemnisation auprès d’Air Algérie, il convient de vérifier et de vous assurer de toutes les informations liées à votre vol.