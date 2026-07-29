Retards de vols en été 2026 : Air Algérie parmi les bons ou les mauvais élèves du ciel ?

À l’heure des grands départs, quelles sont les compagnies aériennes qui risquent de gâcher votre voyage ? Entre retards à répétition et annulations de dernière minute, FlightRight dévoile son classement 2026 des mauvais élèves du ciel européen au départ de la France. Découvrez le palmarès des compagnies les moins ponctuelles avant d’embarquer !

Alors que les départs en vacances battent leur plein, le spectre des retards hante à nouveau les aéroports. Pour faire la lumière sur les compagnies les plus fiables, la plateforme Flightright a décortiqué plus de 100 000 vols opérés depuis la France entre le 1er juin et le 20 juillet 2026.

L’expert des droits des passagers a ainsi passé au cribles les performances des 25 plus grands transporteurs desservant l’Europe. Bilan de son étude publiée le 28 juillet.

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Voici le classement des compagnies aériennes en tête des retards en 2026

Entre vacances sous le soleil méditerranéen et escapades portugaises, les voyageurs doivent composer avec des décollages très perturbés. Cet été, presque 4 vols sur 10 (38 %) sont partis avec au moins 15 minutes de retard, marquant une hausse de 3 % sur un an. Voici le classement détaillé des compagnies impactées.

En haut du podium dont on se passerait bien, Tunisair décroche la première place des retards cet été : plus d’un vol sur deux (55,45 %) n’a pas décollé à l’heure. La compagnie nationale tunisienne est talonné de près par sa compatriote Nouvelair (52,69 %), tandis qu’Aer Lingus complète ce trio de tête avec 47,38 % de vols retardés.

Les géants du low cost ne sont pas en reste. Ryanair (4ᵉ), easyJet (5ᵉ) et Wizz Air (8ᵉ) dépassent toutes le cap des 43 % de perturbations. Omniprésentes sur les liaisons estivales vers l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, ces compagnies à bas prix concentrent ainsi la majorité des désagréments subis par les vacanciers.

Qu’en est-il d’Air Algérie ?

Les transporteurs à bas prix ne sont pas les seuls à la peine : de grandes compagnies traditionnelles figurent également dans le Top 10 des mauvais élèves. C’est le cas de British Airways (6ᵉ) et TAP Portugal (7ᵉ).

Avec 42,68 % de vols retardés, Air Algérie se hisse à la 9ᵉ position de ce triste classement. Sur les 2 228 liaisons opérées au départ des aéroports français durant cette période, la compagnie nationale algérienne a vu 951 de ses appareils décoller avec au moins 15 minutes de retard.

De son côté, Air France referme ce classement à la 10ᵉ place avec 38,31 % de vols retardés, une légère baisse par rapport aux 40,76 % enregistrés à la même période en 2025. Une nuance importante reste à souligner : la compagnie française est de loin la plus sollicitée du panel, avec plus de 25 000 vols opérés sur la période.

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