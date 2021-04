Retards de vaccination, 3e vague, relâchement … Benbouzid s’exprime

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé ce jeudi sur la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie, notamment l’acquisition des vaccins et le risque d’une troisième vague.

Intervenant en marge d’une visite d’inspection effectuée ce jeudi 29 avril dans la capitale, le ministre a affirmé que la hausse des contaminations et des cas de décès au coronavirus ces derniers jours « suscite effectivement les inquiétudes ». À ce propos, il indique que des services supplémentaires ont été équipés, au niveau des structures sanitaires, pour faire face à la recrudescence des contaminations.

D’ailleurs, Benbouzid n’a pas écarté l’avènement d’une troisième vague du coronavirus en Algérie, notamment si l’on prend en considération ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays à travers le monde.

Relâchement et risque d’une troisième vague

À propos du relâchement constaté auprès des citoyens quant au respect des mesures préventions, le ministre a carrément souhaité l’avènement d’une troisième vague pour que les citoyens s’adonnent à nouveau à ces mesures.

« Le relâchement est constaté et il est lié à la stabilité des chiffres, mais aussi à la nature du virus qui évolue par cycle. On ne souhaite pas l’évènement d’une troisième vague, mais je préfère qu’elle survienne pour que les citoyens s’adonnent à nouveau aux mesures de préventions », a-t-il répondu aux journalistes.

Indiquant que « le vaccin n’est pas la seule solution pour endiguer la propagation du virus », Benbouzid estime que « la solution réside plutôt dans le respect des mesures préventives : distanciation sociale et le port du masque de protection ».

Réceptions de vaccins : de nouveaux arrivages pour le mois de mai

Interrogé sur le taux de vaccination contre le coronavirus, le premier responsable du secteur sanitaire en Algérie s’est contenté de dire que ce taux est lié au nombre de doses réceptionnées à ce jour. Cependant, il a reconnu que ce nombre reste insuffisant comparativement avec les besoins du pays en la matière.

Selon lui, les raisons derrière cette situation reviennent essentiellement aux difficultés liées à la distribution des vaccins à travers tous les pays du globe. « Malgré tous les efforts qu’on a fournis et dans certains cas, nous avons même versé un certain taux du coût du vaccin, nous sommes toujours dans l’attente de sa réception », a-t-il fait savoir.

Le ministre précise, à ce propos, que l’Algérie n’est pas la seule concernée par cette situation. En revanche, il souligne que « dans deux jours, des quantités de vaccin devront arriver et seront distribuées sur les hôpitaux et les centres de vaccinations », annonçant d’importants arrivages pour le mois de mai, sans pour autant donner plus de précisions.