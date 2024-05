Retards dans le versement des pensions de retraite, la CNR s’explique

La direction de la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a attribué les raisons principales du non-paiement des allocations des retraités à l’absence de certificat de vie.

Des sources informées au sein du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale affirment que les rumeurs diffusées, suggérant que la direction de la Caisse Nationale des Retraites (CNR) refuse de verser les prestations des retraités, sont infondées.

Les mêmes sources expliquent que la CNR cesse de verser les pensions lorsque le retraité refuse de déposer le certificat de vie auprès des agences de la caisse.

Retraites : La CNR s’explique sur les retards de versement

Les références de Ennahar Online ont confirmé que ce type de document est requis périodiquement par la direction de la caisse, ajoutant que “nous choisissons à chaque fois une catégorie spécifique de retraités et les contactons pour déposer le certificat de vie”.

Elles ont également précisé que la direction de la caisse accorde un délai de trois mois pour le dépôt de ce document, et “en cas de dépassement de ce délai, nous suspendons le paiement jusqu’au dépôt du certificat”.

La direction de la Caisse Nationale des Retraites recense plus de trois millions quatre cent mille retraités et a alloué un budget de près de dix-huit mille milliards de centimes pour couvrir les augmentations des pensions, décidées par le président de la République, avec des taux variant entre dix et quinze pour cent.

Ces augmentations seront versées en juin prochain avec un effet rétroactif à partir de mai.