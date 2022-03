Retard du dossier importation de véhicules : le ministre s’explique

Ces dernières années, le secteur automobile a connu un véritable flou. Toutefois, selon les propos du ministre de l’industrie, l’année 2022 ne devrait pas emprunter le même parcours que les précédentes, est-ce une lueur d’espoir pour ce secteur?

En effet, dans un communiqué officiel rendu public le 13 Mars 2022, Ahmed Zeghdar revient sur les raisons du retard que l’importation des véhicules neufs a pris. Reliant ainsi, cette situation aux majeurs points que la commission technique en charge de l’étude et du suivi, a soulevé concernant les 54 parmi 72 dossiers déjà traités, et qu’aucun agrément à l’heure actuelle n’est accordé. Il a ensuite évoqué les principales restrictions qui empêchent l’avancement de ce dossier, notamment la présence des locaux et la mise en place d’un service après-vente qui doivent impérativement toucher la totalité des wilayas.

Auparavant, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a abordé le lundi 07 Février 2022, la problématique de l’importation des véhicules neufs. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le ministre a affirmé que les spécifications fixant les conditions pour importer des véhicules neufs étaient prêtes. Il a ajouté que le document se trouve au niveau du Secrétariat général du gouvernement, précisant que son adoption devrait intervenir « prochainement ».

Soulignant que des améliorations ont été introduites dans le cahier des charges, Ahmed Zeghdar a également annoncé la suppression du critère qui impose, pour les importations de véhicules destinés au tourisme, que la cylindrée doit être égale et même inférieure à 1600 cm3, ce qui correspond à 1,6 litre.

De plus, selon ses propos, « la finalité est de réussir à mettre en place une réelle industrie automobile disposant de compétences algériennes et pas de » gonfler les roues « . A ce sujet, le ministre a affirmé que des contacts ont été établis avec de nombreux constructeurs automobiles asiatiques et européens, mais que ces échanges ont été perturbés par la crise sanitaire causée par la Covid-19.

Par ailleurs, le membre du gouvernement a fait savoir que les véhicules ont enregistré une flambée des prix à l’échelle mondiale qui est liée, selon lui, à la montée des coûts du transport, de la matière première ainsi que des assurances.

Une opération d’importation des véhicules neufs qui reste dans le flou

Dans des déclarations à Echorouk News le 07 février 2022, des spécialistes du marché automobile ont estimé que le discours de Zeghdar concernant cette question est de nature à laisser le flou, en particulier dans la mesure où ce dernier n’a pas communiqué la moindre date pour la mise en œuvre de l’opération.

Selon ces observateurs du marché automobile, le lancement du premier véhicule neuf sur la scène algérienne ne pourra pas avoir lieu avant le terme du premier semestre de l’année en cours. Ils estiment que si les nouveaux amendements étaient approuvés, les véhicules qui viendront envahir le marché national à compter du second semestre de cette année concerneraient essentiellement des véhicules de marques européennes.