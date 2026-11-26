Obtenir un titre de séjour ou la nationalité française pourrait bientôt coûter beaucoup plus cher. Selon une nouvelle proposition déposée au Sénat, les étrangers résidant en France s’exposent à une hausse significative de leurs frais administratifs. Si la mesure est définitivement adoptée, ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le début de l’année 2027.

Le coût de la naturalisation française pourrait bientôt exploser. Déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027 par Bruno Retailleau et plusieurs dizaines de sénateurs de droite, un amendement prévoit de faire passer le droit de timbre de 255 à 1 000 euros. Une flambée de 745 euros qui représente une hausse vertigineuse d’environ 292 %.

D’après la proposition examinée, cette hausse toucherait également les demandes de réintégration ainsi que certaines déclarations d’acquisition de la nationalité, notamment par mariage. Ce tour de vis budgétaire surviendrait peu de temps après l’augmentation entrée en vigueur le 1er mai 2026, date à laquelle le montant du timbre fiscal était déjà passé de 55 à 255 euros.

🟢 À LIRE AUSSI : Régularisation des sans-papiers en France : une nouvelle circulaire attendue avant fin 2026

Titres de séjour en France : une première délivrance facturée jusqu’à 700 euros

D’après la proposition sénatoriale, le dispositif prévoit aussi de doubler le montant des taxes et des droits de timbre exigés pour obtenir ou renouveler un titre de séjour. Ainsi, pour une première demande au tarif standard, la taxe grimperait de 300 à 600 euros, complétée par un timbre fiscal de 100 euros (au lieu de 50 euros aujourd’hui).

La facture globale grimperait ainsi à 700 euros, contre 350 euros actuellement. De son côté, le renouvellement d’un titre de séjour au tarif normal passerait à 500 euros, soit le double des 250 euros exigés aujourd’hui.

Les tarifs réduits n’échapperaient pas à ce tour de vis. D’après l’amendement, le coût d’une première délivrance doublerait pour passer de 150 à 300 euros, tandis que les frais de renouvellement grimperaient de 100 à 200 euros. Les exonérations inscrites dans la loi continueraient néanmoins de s’appliquer aux publics qui y sont actuellement éligibles.

Pour justifier cette flambée des tarifs, les auteurs de l’amendement invoquent dans leur exposé des motifs les dépenses engagées par l’État lors du traitement des dossiers. Ils soulignent en particulier la mobilisation des équipes et des équipements dans les préfectures, le contrôle approfondi des justificatifs, les vérifications réglementaires ainsi que le coût de production des documents officiels.

Hausse des frais en 2027 : le texte doit encore être validé par le Parlement

Déposé le 20 novembre 2026, cet amendement a déjà franchi une première étape en obtenant l’avis favorable de la commission des finances du Sénat. La mesure a été introduite lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2027, plus précisément après l’article 27 du texte budgétaire.

Les sénateurs visent une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Cette date reste néanmoins conditionnée à la validation finale de l’amendement dans le texte définitif du budget 2027.

À ce stade de la procédure législative, ces nouveaux tarifs ne sont donc pas encore applicables. Les usagers restent soumis aux montants actuellement en vigueur : 255 euros pour un dossier de naturalisation et, au tarif normal, 350 euros pour une première délivrance de titre de séjour contre 250 euros pour un renouvellement.

🟢 À LIRE AUSSI : Titre de séjour refusé sans motifs : un Algérien fait annuler la décision de la préfecture de Paris