RÉSURGENCE DE L’INTÉGRISME EN ALGÉRIE : Chanegriha avertit du retour du discours des années 90

En retrait lors de ces dernières années, en particulier depuis le hirak de 2019, les intégristes semblent avoir retrouvé du poil de la bête en Algérie. La résurgence du discours extrémiste s’est particulièrement manifestée sur les chaînes de télévision, mais surtout sur internet, durant le mois de Ramadan qui vient de s’achever.

Confronté à plusieurs défis sécuritaires au niveau national et régional, avec notamment les menaces du chef d’AQMI, Abou Obeida al-Annabi, le retour sur le devant de la scène de la propagande intégriste n’a pas échappé à la vigilance de l’Armée nationale populaire (ANP).

Dans ce contexte, le Chef d’État-Major, Saïd Chanegriha, a affirmé jeudi (20 avril 2023, NDLR), via un communiqué du MDN, que l’Algérie « ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l’effondrement de l’État national ».

Ainsi, c’est la première fois depuis son intronisation à la tête de l’état-major de l’ANP (le 23 décembre 2019) que le général d’armée Saïd Chanegriha tiens un discours aussi ferme, qui se veut un avertissement, à l’encontre des milieux intégristes et de l’extrémisme religieux.

Dans une allocution qu’il a prononcée au siège du Commandement des forces de défense aérienne du territoire (CFDAT) à Alger, Saïd Chanegriha a soutenu que de « vaines tentatives » qui visent « la sécurité et la stabilité de la nation ainsi que l’unité du peuple algérien (…) se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leur discours religieux extrémiste, qui rappelle les années 90 du dernier siècle ».

De même, le Chef d’Etat-Major de l’ANP a souligné que l’État algérien « ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l’effondrement de l’État national ». « Ces extrémistes, a-t-il affirmé, doivent savoir que leur temps est révolu ».

Chanegriha a également fait remarquer que « le peuple algérien qui a enduré les tourments du terrorisme barbare (…) ne permettra jamais (aux extrémistes) de le leurrer une nouvelle fois. Car il est désormais conscient de leur mode opératoire sournois qui consiste à user de l’attachement des Algériens à leur religion pour atteindre des objectifs politiciens douteux, et qui s’inscrivent dans le cadre de projets destructeurs et d’agendas étrangers hostiles ».

Le Chef d’État-Major de l’ANP évoque des « cercles subversifs hostiles »

Par la suite, le Chef d’Etat-Major de l’ANP a mis sur l’accent sur le fait que le discours extrémiste « enclenché sur instigation de cercles subversifs hostiles » a quitté le stade de la clandestinité pour s’afficher au grand jour. « Nous sommes tout à fait conscients, a-t-il affirmé, que ces activités se mènent désormais ouvertement alors (qu’auparavant), elles se faisaient clandestinement et dans des espaces clos ».

Avant de terminer son allocution, Saïd Chanegriha a tenu à rappeler que la lutte contre l’intégrisme est l’affaire de tous. « Le combat contre l’extrémisme, sous toutes ses formes, doit être mené à tous les niveaux en impliquant l’ensemble des acteurs. Un effort qui commence depuis la famille, puis l’école qui est appelée à inculquer aux générations montantes une bonne éducation civique basée sur l’ancrage des valeurs de la citoyenneté et l’enseignement des devoirs du citoyen envers son pays et sa société (…). Un citoyen fier de son algérianité », a-t-il expliqué.

En guise de conclusion, le général d’armée s’est voulu rassurant. Il dira : « nous saurons, grâce à la conscience et l’unité de notre vaillant peuple et à son adhésion à son armée et ses institutions, faire échouer ces desseins subversifs et aller de l’avant pour consolider la place de notre pays dans le concert des nations ».