Résultats scolaires 2026 : le ministère de l’Éducation fait une annonce importante aux parents

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mardi 2 juin 2026 un communiqué important destiné aux parents d’élèves. L’administration annonce l’ouverture officielle de l’accès aux résultats scolaires du troisième et dernier trimestre de l’année scolaire 2025/2026 pour les trois cycles d’enseignement : primaire, moyen et secondaire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la numérisation continue du secteur et vise à rapprocher l’école des familles.

Les notes et les examens blancs accessibles en un clic

Désormais, les parents peuvent consulter le bulletin de fin d’année de leurs enfants directement depuis chez eux. Le ministère précise que cette fonctionnalité englobe également les résultats des examens blancs (le baccalauréat et le BEM expérimentaux) pour les classes terminales.

Les relevés de notes sont accessibles sur le système d’information du secteur de l’Éducation nationale, via la plateforme numérique officielle « Espace Parents » à l’adresse suivante : awlyaa.education.dz.

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Les conditions d’accès et régularisation des comptes

Le département de l’Éducation nationale rappelle que ce service numérique s’adresse à tous les parents ayant préalablement accompli les démarches réglementaires obligatoires. Pour accéder aux notes, le compte sur la plateforme doit obligatoirement être activé par le tuteur de l’élève sur le site, puis être validé et approuvé par le directeur de l’établissement scolaire où l’enfant est scolarisé.

Pour les parents qui n’ont pas encore finalisé ces formalités, le ministère les invite à accomplir cette procédure technique et administrative indispensable dans les plus brefs délais. Cette régularisation leur permettra non seulement de visionner les bulletins de ce trimestre, mais aussi de bénéficier de l’ensemble des autres services numériques et des démarches de scolarité proposés par le système d’information de la tutelle.

Logistique et sécurité : Les nouveaux horaires d’accès aux centres d’examen et le rappel à la tolérance zéro

En parallèle à la mobilisation des espaces d’accueil citoyens, le ministère de l’Éducation nationale affine les derniers détails organisationnels sur les sites d’examen. À travers un communiqué publié ce lundi, la tutelle annonce de nouveaux aménagements horaires pour l’accès aux centres et réitère sa politique de fermeté absolue contre toute tentative de fraude.

Ces ajustements visent à garantir le bon déroulement des épreuves dans un climat de rigueur et de sérénité.

Un quart d’heure d’avance pour fluidifier les entrées

Pour éviter la précipitation et le stress devant les grilles, les autorités éducatives élargissent la plage horaire d’accueil des candidats. Cette modification permettra d’absorber le flux d’élèves de manière plus fluide :

Pour les épreuves de la matinée : Les centres ouvriront leurs portes dès 07h15 (au lieu de 07h30) et accueilleront les élèves jusqu’à 08h00 .

Les centres ouvriront leurs portes dès (au lieu de 07h30) et accueilleront les élèves jusqu’à . Pour les épreuves de l’après-midi : L’ouverture des grilles est avancée à 13h45 (au lieu de 14h00) avec un accès possible jusqu’à 14h30.

Le ministère rassure toutefois les candidats et leurs familles : ce réaménagement purement logistique n’entraîne aucune modification du calendrier officiel ni des horaires de début des épreuves elles-mêmes.

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Téléphones et appareils électroniques : l’interdiction stricte réitérée

L’avance d’un quart d’heure sur les horaires d’ouverture permettra également aux équipes d’encadrement d’appliquer rigoureusement les protocoles de contrôle à l’entrée. Le ministère insiste fermement sur l’obligation de remettre l’ensemble des téléphones portables, montres connectées ou tout autre appareil électronique de communication, de stockage ou de récupération de données à la cellule de réception du centre dès l’arrivée.

L’institution rappelle à ce titre que la législation algérienne ne tolère aucun écart. Conformément aux dispositions du Code pénal durcies en 2020, la triche ou la diffusion des sujets d’examens officiels constituent des délits passibles de lourdes peines de prison. Ce dispositif de sécurité global s’accompagne, comme à l’accoutumée, de mesures techniques strictes pour sanctuariser l’intégrité du diplôme.

Le ministère de l’Éducation nationale conclut son message en appelant à la responsabilité collective des candidats et du personnel encadrant. Le respect strict de ces consignes organisationnelles demeure indispensable pour assurer l’égalité des chances, la transparence et offrir à l’ensemble des futurs bacheliers un environnement de composition optimal et serein.