Résultats provisoires des législatives à Alger : Le FLN, la surprise

En attendant les derniers chiffres de l’ANIE, les premiers résultats préliminaires sont enfin dévoilés à Alger, après plus de 48 heures de dépouillement.

En raison de « la complexité » de l’opération selon le nouveau code électoral, tel annoncé par l’ANIE, les résultats des législatives ne devront pas être annoncés avant la fin de semaine, mais dans la capitale les partis gagnants sont déjà connus.

Le FLN rafle la majorité

Les 34 sièges de l’assemblé Populaire ont été partagés par le Front de libération nationale (FLN), le parti d’Abdelkader Bengrina (mouvement El-Binaa), le Front El Moustakbal et le parti d’Abderrezak Makri (le Mouvement de la Société de la Paix).

En effet, sur un total de 34 sièges de député, le FLN a raflé la majorité des places au prochain assemblé, avec 10 sièges remportés. Les 24 sièges restants de la capitale ont été partagés par le mouvement El-Binaa (8 sieges), le Front El Moustakbal (8 sièges) et le MSP (8 sièges).

À en juger par les résultats provisoires dans plus d’une dizaine de wilayas, le FLN déteint la majorité en s’approchant des 100 sièges. L’ancien parti unique a réalisé ses plus grands scores dans plusieurs wilayas dont Djelfa, Sétif et Bejaia.