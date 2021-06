Résultats législatives: le FLN perd 7 sièges dont celui de Bouguettaya

Le Conseil constitutionnel a proclamé mercredi soir les résultats définitifs des élections législatives du 12 juin 2021 après examen des recours qui lui ont été adressés par des partis et des listes indépendantes ayant participé à ce scrutin.

Le nombre des inscrits pour cette consultation populaire est de 24.453.992, tandis que le nombre de votants est de 5.628.401, alors que le taux de participation est établi à 23 %. Quant au nombre de bulletins nuls, il est de 1.111.678 et les suffrages exprimés sont de 4.610.723.

Néanmoins, après l’étude des recours adressés par des partis et des listes indépendantes ayant participé à ce scrutin, un changement de la répartition du nombre des sièges a été constaté.

Le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire du parti du Front de libération nationale (FLN) qui arrive en tête avec 98 sièges, suivi des Indépendants avec 84 sièges et du Mouvement de la société pour la paix (MSP) avec 65 sièges.

Le FLN perd sept sièges, Bouguettaya exclu

Ce que l’on peut retenir a première vue de ces résultats définitifs des élections législatives du 12 juin, c’est le nombre de sièges perdus par le Front de libération nationale (FLN).

En effet, aux résultats provisoires annoncés par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le FLN arrivait en tête de classement avec, 105 sièges sur 407.

Tandis que, les nouveaux résultats proclamés font ressortir que le parti du Front de libération nationale (FLN) reste toujours en tête, mais seulement avec 98 sièges, ce qui signifie 7 sièges de moins.

Parmi les 7 sièges perdus par le FLN, on retrouve le siège obtenu dans la liste du FLN de la wilaya d’Alger par Zakaria Bouguetaya, le fils du dirigeant de l’ancien parti unique Sadek Bouguettaya.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a décidé de destituer Zakaria Bouguettaya de poste de député après son élection lors des législatives du 12juin dernier.

Les raisons n’ont pas été encore communiqués ni par conseil constitutionnel ni par son parti, néanmoins, certains ont évoqué une éventuelle exclusion par rapport à son comportement et son attitude avec notamment ses déclarations qui ont enflammé la toile lorsqu’il avait déclaré, » on a tous un jardin noir quelque part. Je n’ai des comptes à rendre à personne. C’est ma vie personnelle. La caravane passe et les chiens aboient”.