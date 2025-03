Résultats du concours de recrutement de SONATRACH : La date officielle dévoilée

La compagnie pétrolière nationale, Sonatrach, a publié, ce mardi, un communiqué explicatif concernant l’annonce des résultats du concours national de recrutement qui s’est déroulé entre le 29 décembre 2024 et le 4 janvier 2025.

Sonatrach a expliqué dans son communiqué que la participation record à ce concours a entraîné le prolongement du processus de correction des copies d’examen au-delà du délai initialement prévu, le nombre de candidats ayant atteint 162 181.

Le groupe a assuré que le processus de correction se poursuit activement et que les résultats officiels du concours national seront annoncés à la fin du mois d’avril 2025.

La société a souligné que ce concours nécessite suffisamment de temps pour achever le processus de correction dans des conditions optimales, afin de préserver la crédibilité de Sonatrach.

Pour rappel, Sonatrach avait organisé en décembre dernier, en collaboration avec l’Agence Nationale de l’Emploi, un concours national pour recruter des diplômés universitaires, des instituts et des écoles académiques dans les spécialités techniques (économie pétrolière, santé, sécurité et environnement, informatique, intelligence artificielle…).

Auparavant, le groupe avait annoncé que les résultats officiels de son concours national seraient publiés à la mi-mars, révélant les noms des candidats retenus pour pourvoir 6 000 postes dans diverses filières.

Dans un précédent communiqué, Sonatrach a révélé que 223 318 candidats se sont inscrits sur la plateforme dédiée à ce concours, accessible du 28 novembre au 10 décembre 2024. Parmi eux, 180 138, soit un taux de participation de 80,66 %, ont effectivement passé les épreuves entre le 29 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, répartis sur les centres d’Adrar, Bouira, Laghouat, Tamanrasset, Alger, Skikda, Sidi Bel Abbes, Constantine, Ouargla et Oran.

La compagnie pétrolière nationale a également indiqué que le processus d’encodage des copies débutera le 26 janvier 2025, suivi de la correction à partir du 2 février 2025. Initialement, cette phase était censée s’étaler sur un mois complet, en raison du volume important de candidats.

En outre, Sonatrach a tenu à rassurer les candidats quant à la transparence et l’équité du processus de sélection. Des mesures strictes ont été mises en place pour garantir l’intégrité des épreuves et la confidentialité des résultats. La compagnie a également souligné l’importance de ce recrutement massif pour renforcer ses capacités opérationnelles et répondre aux défis futurs dans le secteur de l’énergie.

Les candidats retenus auront l’opportunité de travailler dans divers domaines stratégiques, contribuant ainsi au développement économique du pays. Sonatrach reste engagée à offrir des opportunités professionnelles de qualité tout en maintenant des standards élevés en matière de recrutement.

En conclusion, bien que le délai de publication des résultats ait été prolongé, Sonatrach assure que toutes les étapes du processus sont menées avec rigueur et diligence pour garantir des résultats justes et équitables pour tous les participants.