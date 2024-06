Résultats du BEM : certains centres d’examen communiquent les taux de réussite

Ce samedi, les centres de correction à travers le pays ont achevé la correction de l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) pour cette session. Les taux de réussite préliminaires oscillent entre 53,97 % et 86,02 %, selon les données communiquées par le ministre de l’Éducation nationale, lors de plusieurs interventions. Les résultats finaux seront annoncés le 29 juin, une date très attendue par les élèves et leurs familles.

D’après un média arabophone, l’évaluation de l’examen du BEM, qui s’est déroulé du 3 au 5 juin 2024, montre des résultats positifs dans la plupart des matières. Les présidents des commissions de correction et les enseignants correcteurs ont observé qu’un grand nombre de candidats ont obtenu une moyenne entre 10 et 11 sur 20. Cependant, le nombre d’élèves ayant obtenu la mention “Excellent” reste limité.

Les centres de correction d’Alger ont rapporté des taux de réussite préliminaires allant de 53,97 % à 76,67 %. Plus précisément, les centres de la Direction de l’Éducation de l’Alger Est affichent des taux de réussite entre 65 % et 76 %, tandis que ceux de l’Alger Centre montrent des taux entre 55,67 % et 86,02 %. Pour les centres de l’Alger Ouest, les taux de réussite varient entre 35,97 % et 76 %.

Quel est le processus de correction et d’évaluation mis en place ?

Après la correction de la dernière copie, les centres de correction vont entamer les travaux techniques, incluant l’enregistrement précis des notes de plus de 800 000 candidats dans dix matières. Cette tâche est menée par une équipe composée d’ingénieurs informatiques, d’enseignants et de superviseurs de l’éducation pour éviter toute erreur, car aucune marge d’erreur n’est permise dans ce processus.

Afin de garantir l’équité et la justice pour chaque candidat, les centres de correction vont passer à une phase de “vérification” des notes. Cela implique une révision multiple de la note de la première correction, un examen minutieux de la deuxième correction, et, le cas échéant, une troisième correction. Ces étapes sont répétées plusieurs fois avant de calculer et d’imprimer la note finale à l’aide d’un programme informatique.

Cette méthodologie rigoureuse vise à s’assurer que chaque élève reçoit la note qu’il mérite, sans aucune injustice. Les résultats finaux, attendus avec impatience, donneront une image claire des performances des élèves cette année et de l’efficacité des méthodes d’enseignement adoptées durant cette période académique.

Ainsi, l’annonce des résultats finaux le 29 juin sera un moment crucial pour les élèves et leurs familles. Les taux de réussite préliminaires témoignent d’un effort collectif important des élèves, des enseignants et des autorités éducatives. Reste à voir comment ces résultats influenceront les futures orientations académiques et professionnelles des jeunes diplômés du BEM.