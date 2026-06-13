Résultats du BEM 2026 : le ministère de l’Éducation nationale annonce la date de publication

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la date officielle de publication des résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM) session juin 2026. Les candidats pourront consulter leurs résultats dès ce dimanche 14 juin à partir de 10h00 via les plateformes numériques dédiées.

Après plusieurs semaines d’attente depuis la fin des épreuves, les candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM) seront fixés sur leur sort ce dimanche 14 juin. Dans un communiqué publié samedi, le ministère de l’Éducation nationale a indiqué que les résultats de la session 2026 seront officiellement annoncés à partir de 10h00.

Les candidats scolarisés pourront consulter leurs résultats sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC). Les parents auront également la possibilité d’accéder aux résultats via l’espace numérique dédié qui leur est réservé.

Les listes des admis affichées dans les établissements

Le ministère a précisé que les listes des élèves admis et orientés vers la première année secondaire seront affichées dans les établissements scolaires ayant accueilli les candidats, et ce au même moment que la publication en ligne des résultats.

Les candidats libres pourront, de leur côté, consulter leurs résultats exclusivement via la plateforme de l’ONEC.

Cette annonce marque l’aboutissement du processus de correction et de délibération engagé à l’issue des épreuves du BEM, organisées au début du mois de juin à travers l’ensemble du territoire national.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale a adressé ses remerciements à l’ensemble des personnels ayant contribué au bon déroulement de l’examen, tout en félicitant par avance les candidats admis ainsi que leurs familles.

La publication des résultats du BEM constitue chaque année une étape importante pour des centaines de milliers de collégiens algériens, puisqu’elle détermine leur passage vers le cycle secondaire et leur orientation scolaire pour la rentrée prochaine.