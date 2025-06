Résultats du BEM 2025 : Les maths « font débat » dans les centres de correction

La correction des copies de l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM), session de juin 2025, a débuté ce lundi dans les différents centres répartis sur le territoire national, dans un cadre organisationnel strict.

Cependant, les mathématiques a suscité un « large débat » parmi les enseignants correcteurs, et a fait l’objet d’amples discussions en raison de son « barème de correction« , que la majorité d’entre eux a réclamé de modifier partiellement, le jugeant trop rigoureux et ne tenant pas compte des différences individuelles entre les élèves.

Selon Echorouk, des centaines d’enseignants correcteurs ont rejoint ce lundi, 16 juin 2025, les centres de correction où ils sont affectés pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Leurs responsabilités sont lourdes et ils sont tenus de traiter équitablement chaque copie d’examen qu’ils corrigent. Il a été ajouté que les copies ont été distribuées et les orientations pédagogiques pour chaque matière ont été fournies.

Le premier tour de correction a été consacré à la discussion des « barèmes de correction », dans le cadre d’un respect total et strict du protocole adopté par l’ONEC (Office National des Examens et Concours).

BEM 2025 : Les mathématiques, une « équation difficile » pour les correcteurs

À cet égard, il a été souligné que l’épreuve de mathématiques du BEM, qui s’est déroulée du 1er au 3 juin, n’est pas passée inaperçue. Un certain nombre d’enseignants ont exprimé leurs réserves concernant certaines clauses du « barème de correction », jugées « trop strictes » et ne tenant pas compte des différences individuelles entre les élèves, « en particulier dans les exercices d’analyse et de fonctions« .

Des enseignants correcteurs ont appelé à la nécessité de revoir certains « points litigieux » du barème type, insistant sur l’importance d’adopter une approche de « notation encourageante » qui prend en considération le contexte psychologique des élèves, d’autant plus qu’une proportion significative d’entre eux s’est plainte, pendant la période de l’examen, de la longueur du sujet et de la difficulté de certains exercices.

Dans cette optique, les enseignants correcteurs ont insisté sur la nécessité de faire preuve d’objectivité et d’équité dans la correction. Ils ont affirmé que l’élève candidat qui a fourni des efforts dans l’analyse ou a tenté d’approcher la solution, doit obtenir sa note, même s’il n’a pas complété la réponse de manière exemplaire.

D’autres correcteurs ont souligné que « les exercices étaient déjà complexes, et le barème actuel ne fait qu’aggraver la situation, avec des critères trop techniques pour un élève de niveau moyen. »

BEM 2025 : Un climat apaisé pour les autres épreuves

Contrairement aux mathématiques, les corrections des épreuves d’arabe, de sciences naturelles, d’éducation islamique, ainsi que d’histoire-géo se déroulent dans un climat apaisé. Les sujets de ces disciplines ont été salués pour leur équilibre et leur accessibilité, offrant aux candidats des conditions d’évaluation justes.

Les opérations de correction devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine, avant la saisie électronique des notes et les délibérations. Les résultats officiels sont attendus d’ici la fin du mois de juin.

Vers une évolution des grilles de notation ?

Pour les correcteurs, l’enjeu majeur reste d’assurer équité et justice, tout en reconnaissant les efforts des candidats dans un contexte déjà stressant. Ce débat relance également la question de l’évolution des grilles de notation, appelées à être plus flexibles et réalistes, dans l’optique d’une évaluation pédagogique plutôt que punitive.

L’épreuve de mathématiques du BEM 2025 aura été l’occasion pour les enseignants correcteurs de soulever des interrogations légitimes quant aux critères d’évaluation. Une réflexion qui devra se poursuivre pour permettre aux futurs candidats de disposer d’un cadre d’examen plus adapté et valorisant leurs acquis.

