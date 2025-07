Résultats du BAC 2025 : le ministère de l’Éducation annonce la date

Cette année, le ministère de l’Éducation nationale a choisi de dévoiler la date bien en amont afin de couper court aux rumeurs et aux faux communiqués qui circulent souvent à l’approche des annonces de résultats importants, une pratique qui stresse inutilement élèves et parents. Ainsi, les résultats de l’examen du baccalauréat seront officiellement dévoilés le dimanche 20 juillet 2025, à 10h00 du matin.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que l’affichage des listes pour les candidats se fera le même jour et à la même heure dans tous les établissements scolaires où leurs élèves ont passé l’examen.

Les listes des lauréats seront également publiées via plusieurs canaux :

Le site web de l’Office national des examens et concours : https://bac.onec.dz

L’espace des parents sur la plateforme numérique : https://awlya.education.dz

Le service gratuit de messages courts (SMS), proposé par les opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Ooredoo et Djezzy), en composant le code : *567#.

Quant aux candidats libres, leurs résultats seront consultables sur le site de l’Office national des examens et concours https://bac.onec.dz ainsi que par le service SMS gratuit, selon la même méthode (*567#).

En conclusion de son communiqué, le ministère de l’Éducation a souhaité succès et réussite à tous les candidats, saluant les efforts déployés par les membres de la communauté éducative – professeurs, administrateurs et encadreurs – pour la réussite de l’année scolaire à tous les niveaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère agit contre les fausses rumeurs sur les résultats du BEM et Bac

Le ministère a en outre exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude envers les divers organismes et services de l’État, ainsi qu’à tous les intervenants et partenaires. Leur soutien, qu’il soit direct ou indirect, a joué un rôle déterminant dans l’organisation impeccable et le succès de cet examen national majeur.

Cette collaboration interinstitutionnelle souligne l’importance collective accordée à la réussite éducative et à la transparence du processus. L’anticipation de la date des résultats démontre une volonté claire de restaurer la confiance et d’apaiser les inquiétudes légitimes des familles.

C’est une démarche qui s’inscrit dans une logique de communication claire et préventive, visant à contrer efficacement la propagation de fausses informations et à garantir un environnement serein pour tous les acteurs du système éducatif.

Cette approche méthodique et bienveillante marque un tournant, assurant que l’annonce des résultats du baccalauréat se déroule dans les meilleures conditions possibles.

🟢 À LIRE AUSSI : Examens nationaux : le ministère dénonce les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux