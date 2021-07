Résultats du Bac 2021 : une nouvelle date fixée

Ce samedi 17 juillet 2021, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la date officielle de l’annonce des résultats du baccalauréat de la session de juin 2021.

En effet, selon un communiqué du ministère, les résultats du baccalauréat seront annoncés le jeudi 22 juillet 2021, à partir de 16:00 de l’après-midi.

Les résultats du baccalauréat seront annoncés, pour les candidats scolarisés et libres, sur le site de l’office National des Examens et Concours.

Les résultats seront également annoncés gratuitement via les téléphones portables par le biais des trois principaux opérateurs téléphoniques qui sont, Mobilis, Ooredoo et Djezzy, et ce, par SMS.

La date des résultats reportée

Il y a moins d’un mois, plus de 730.000 lycéens ont fermé le bal aux examens finaux dans le pays. Parallèlement, les centres de correction ont rapidement commencé à corriger les copies d’examens afin de livrer, au plus vite, les résultats aux candidats. Deux semaines après, les enseignants et inspecteurs chargés de la correction des épreuves du baccalauréat (BAC) de la session 2021 en Algérie ont enfin achevé l’opération.

Il y a moins d’une semaine, la vice-présidence de l’Association nationale des parents d’élèves a interpellé les autorités compétentes à ce sujet. En effet, l’ANEP a demandé au ministère de l’Éducation nationale de procéder au report de la date de l’annonce des résultats du BAC pour après l’Aïd EL Adha.

Une proposition émise par un bon nombre d’élèves qui veulent célébrer la fête du sacrifice sans que celle-ci soit entachée par une hypothétique déception due à l’échec.