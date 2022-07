Résultats de la 6e journée JM Oran 2022 : l’Algérie marche sur l’eau

Dans la lignée des résultats de la 5ᵉ journée des jeux méditerranéens d’Oran 2022, les résultats de la 6ᵉ journée des JM se sont inscrits dans la même dynamique victorieuse pour les athlètes algériens.

La journée du vendredi 01 juillet a été l’entête d’une page glorieuse et historique pour les sports olympiques algériens avec l’obtention de 15 médailles dont 6 d’or. Une aubaine pour l’Algérie qui se voit livrer l’une des performances les plus abouties dans l’histoire des jeux méditerranéens.

Le récital des sacres algériens a été entamé par la victoire du boxeur, Jugurtha Ait Baka, auteur d’un combat qui a permis à l’Algérie de toucher pour la 10ᵉ fois au Graal ultime de la compétition. Cette distinction a ouvert le chemin au flux des médailles algériennes et a été le point de départ à ce qui s’avère par la suite : « une journée historique pour le sport algérien ».

La boxe féminine a été au rendez-vous

Les boxeuses algériennes ont assuré la majorité des sacres algériens de la 6ᵉ journée des JM d’Oran 2022. Munies de leurs gants, de leurs casques et d’un énorme courage ; les Algériennes n’ont laissé aucune miette à leurs adversaires.

À commencer par la vice-championne du monde de la catégorie des -63 Kg, Imene Khelif, qui n’a pas dérogé à ses standards et qui a remporté, haut la main, la médaille d’or des JM d’Oran en comptant de ne pas s’arrêter sur ce sacre et dit viser le Graal des jeux olympiques de 2024 à Paris.

Khelif Hadjila s’est accordée, elle aussi, la médaille d’or de la catégorie des -60 Kg après une victoire lors de la finale contre son adversaire du jour. Les sacres des deux Khelif a été concrétisé par la victoire de Roumaissa Boualem dans la catégorie des -48 Kg, instaurant, ainsi, la suprématie de la boxe féminine algérienne sur les finales des Jeux méditerranéens de 2022.

Chez les messieurs

La boxe masculine a aussi eu sa part des sacres de la 6ᵉ journée des JM 2022. La victoire du boxeur algérien, Yahia Abdelli, a permis à l’Algérie de décrocher une autre médaille d’or dans cette discipline. L’athlétisme algérien n’a pas manqué au rendez-vous du vendredi 01 juillet.

L’athlète, Bilal Afer, a glané l’ultime médaille d’or de cette journée pour l’Algérie en se faisant « roi des sauteurs des JM d’Oran » suite à son saut qui a dépassé les 2,24 mètres.

Autres médailles, la boxe en tête de gondole

La part des médailles algériennes a comporté aussi des médailles des deux autres métaux. Malgré sa défaite face à son adversaire expérimentée, la boxeuse Ichrak Chaib s’est octroyé la médaille d’argent de la catégorie des -66 Kg.

En outre, les boxeurs, Mohamed Houmri (-81 Kg), Younes Nemouchi (-75 Kg), Said Hamani (-91 Kg) et Oussama Mordjane (-57 Kg) ont réussi à remporter la médaille d’argent dans leurs catégories respectives. Les médailles de bronze pour l’Algérie ont porté les signatures de l’athlète, Abdelmalek Lahoulou, spécialisé en 400 m haies et du sauteur, Hicham Bouhanoune avec son saut de 2,22 m.

À noter que les judokas algériens, Mustapha Yasser Bouamara (100 Kg) et son compatriote, Soufiane Belgraa (+ 100 Kg) ont obtenu les médailles d’argent dans leurs catégories.

Classement général de l’Algérie

Après cette journée mythique pour le sport algérien, les athlètes nationaux ont réconforté le classement général de l’Algérie dans la 3ᵉ place du tableau général avec 37 médailles dont, 15 en or, 12 d’argent et 10 de bronze.