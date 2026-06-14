Résultats BEM 2026 : Découvrez les moyennes exceptionnelles des 3 premières lauréates

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé, ce dimanche, les résultats officiels de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session 2026. Le taux de réussite global s’est établi à 65,19 %.

Voici les chiffres clés à retenir de cette session :

Sur un total de 877 046 candidats inscrits toutes catégories confondues, 865 446 ont effectivement pris part aux épreuves.

Élèves scolarisés : Sur 864 896 inscrits, 857 849 étaient présents. Parmi eux, 559 214 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 65,19 %.

Candidats libres : Sur les 12 150 inscrits, 7 597 ont composé et 2 142 ont été admis.

Par ailleurs, le ministère a précisé que le taux d’admission global vers la première année du cycle secondaire (général et technologique) s’élève à 74,39 % pour cette année.

La répartition des résultats pour les candidats scolarisés détaille les performances des lauréats par mention. On enregistre ainsi 6 302 élèves ayant obtenu la mention « Excellent ». De plus, 46 408 candidats ont décroché la mention « Très Bien », 89 949 la mention « Bien », et enfin 153 377 ont été reçus avec la mention « Assez Bien ».

Résultats BEM 2026 : Qui sont les 3 lauréates nationales aux moyennes frôlant la perfection ?

Le sommet du tableau d’honneur national est marqué cette année par les performances exceptionnelles de trois jeunes filles qui se hissent sur le podium :

1ère place nationale : L’élève Guia Ikhlas , scolarisée au CEM Khalifa Khalifa Benhassan à Guemar (wilaya d’El Oued ), décroche la palme d’or avec une moyenne exceptionnelle de 19,80/20.

, scolarisée au CEM Khalifa Khalifa Benhassan à Guemar (wilaya ), décroche la palme d’or avec une moyenne exceptionnelle de 2ème place nationale : L’élève Mazerdi Rana , du CEM Bedjaoui Larbi à Biskra , monte sur la deuxième marche du podium avec une brillante moyenne de 19,65/20.

, du CEM Bedjaoui Larbi à , monte sur la deuxième marche du podium avec une brillante moyenne de 3ème place nationale : L’élève Boubidi Basmala, scolarisée au CEM Mostefa Ben Boulaïd à Arris (Wilaya de Batna), complète ce trio de tête en obtenant une superbe moyenne de 19,60/20.

BAC et BEM 2026 : Le ministre salue la réussite et l’intégrité des examens de fin d’année

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadaoui, s’est félicité du bon déroulement des examens de fin d’année, qualifiant l’organisation de la session du Baccalauréat de « haut niveau ».

S’exprimant à l’occasion de la levée du confinement des enseignants et des concepteurs de sujets, le premier responsable du secteur a souligné le grand soulagement des candidats face à la pertinence des sujets de cette année.

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Saadaoui a également tenu à saluer le comportement exemplaire et l’intégrité des élèves qui ont su préserver la crédibilité des épreuves en évitant tout comportement frauduleux.

Le ministre a conclu en rendant un vibrant hommage aux inspecteurs pour la qualité du travail fourni, ainsi qu’à l’ensemble des centres d’examen dont la gestion rigoureuse reflète, selon lui, la force des institutions de l’État dans la préservation de la transparence et de la sacralité des examens nationaux.

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