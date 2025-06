Résultats BEM 2025 : Voici les moyennes exceptionnelles des 3 premiers lauréats

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé les résultats de l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) pour la session de juin 2025, révélant un taux global de réussite de 67,56% pour les élèves admis.

Selon un communiqué du ministère, le nombre total d’élèves inscrits à l’examen était de 827 000. Parmi eux, 814 543 candidats étaient scolarisés, et 808 499 d’entre eux étaient présents aux épreuves. Le nombre d’élèves scolarisés ayant réussi s’élève à 433 308.

Quant aux candidats libres, 12 457 étaient inscrits, 7 902 ont été présents et 2 338 ont réussi l’examen.

BEM 2025 : un taux de réussite de 67,56 % et plus de 216 000 mentions décernées

Un total de 216 139 élèves scolarisés ont obtenu une mention, réparties comme suit :

Mention « Excellent » : 3 931 élèves

Mention « Très Bien » : 34 699 élèves

Mention « Bien » : 68 905 élèves

Mention « Assez Bien » : 108 604 élèves

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats du BEM 2025 : Les maths « font débat » dans les centres de correction

Le ministère de l’Éducation nationale a adressé ses félicitations à tous les lauréats admis, leur souhaitant davantage de succès dans leur parcours scolaire. Il a également exprimé ses vœux de meilleure chance pour ceux qui n’ont pas réussi cette session.

Par ailleurs, le ministère a tenu à remercier tous les membres de la communauté éducative pour leurs efforts tout au long de l’année scolaire, ainsi que l’ensemble des départements ministériels et des corps de sécurité ayant contribué efficacement au succès de cet examen.

BEM 2025 : Biskra, Alger et Jijel à l’honneur grâce à des élèves d’exception

Comme à l’accoutumée, le ministère de l’Éducation nationale a tenu à rendre hommage aux lauréats les plus brillants de cette session.

En tête du classement figure Talhaoui Meriem, élève au CEM Ramdhani Hassouni dans la wilaya de Biskra, avec une moyenne exceptionnelle de 19,58.

Elle est suivie de Bakir Anis, du CEM Khennouche Ahmed à Alger, qui a obtenu une moyenne de 19,46. À égalité avec lui, Kheddach Fatima, scolarisée au CEM Amira Moussa dans la wilaya de Jijel, se hisse également sur le podium avec la même moyenne de 19,46. Des performances qui témoignent d’un engagement scolaire exemplaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats BEM 2025 connus ce samedi 28 juin à 10h : Voici le site officiel ONEC où les consulter

Succès éclatant des Écoles des Cadets de la Nation au BEM 2025 : Un taux de réussite de 100 % !

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé ce samedi des résultats exceptionnels pour les Écoles des Cadets de la Nation aux examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) – session juin 2025. Avec un taux de réussite de 100 %, les 484 cadets présentés ont tous obtenu leur diplôme, confirmant l’excellence académique de ces institutions d’élite.

Ce succès retentissant souligne une fois de plus la qualité de l’enseignement et de l’encadrement au sein des Écoles des Cadets de la Nation. Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, a chaleureusement félicité les lauréats.

Ses vœux de succès et de distinction ont également été adressés à l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs dont l’engagement a rendu cette performance exemplaire possible.

🟢 À LIRE AUSSI : École des Cadets de la Nation (ANP) : Tout sur les conditions d’admission 2025-2026

Le MDN a tenu à souligner que ces résultats de très haut niveau sont le reflet de l’intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l’ANP à ces écoles. Ils témoignent également du dévouement inébranlable des enseignants et du personnel encadrant, qui œuvrent sans relâche pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés et assurer une formation de pointe aux futurs cadres de la nation.

Cette réussite exceptionnelle conforte la position des Écoles des Cadets de la Nation comme des piliers de l’éducation en Algérie, formant une jeunesse d’élite prête à servir le pays.